Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi с декабря 2019 года по октябрь 2020 года анонсировала сразу восемь смартфонов семейства Redmi K30. Началось всё моделью Redmi K30 5G, которая первой в мире получила 7-нанометровый процессор Snapdragon 765G, а закончилось доступным флагманом Redmi K30S на Snapdragon 865 по цене порядка 340 долларов на старте продаж.

реклама

В 2021 года производитель обновил линейку. В рамках нового поколения в феврале вышли Redmi K40 на Snapdragon 870 и Redmi K40 Pro / Pro+ на Snapdragon 888. Цена стартовала с 310 долларов за стандартное издание в начальной модификации и достигала 575 долларов за версию Pro+ с 12 ГБ оперативной памяти. Спустя пару месяцев компания выпустила игровой смартфон Redmi K40 Gaming Edition. Сейчас Xiaomi готовит к премьере ещё одну модель 40-й серии, которая является третьим поколением.

анонсы и реклама <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

Грядущая новинка будет называться Xiaomi Redmi K40 Ultra. Она получит 6-нанометовую однокристальную систему Dimensity 1200. Мобильный процессор выполнен по нормам 6-нанометровой технологии. Он был анонсирован зимой текущего года. Чипсет может похвастаться ядрами Cortex-A78 с частотой до 3,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G77 MC9.

реклама

Объём оперативной и встроенной памяти пока что не раскрываются. В зависимости от модели другие смартфоны, выпущенные в рамках 40-й серии, оборудованы 6-12 ГБ оперативной и 128-256 ГБ энергонезависимой памяти. Ёмкость встроенной батареи в будущей новинке составит 5 000 мА*ч, а быстрая зарядка будет иметь мощность 67 Вт. С нуля до 100% аккумулятор можно будет зарядить примерно за 40 минут.

В арсенале Redmi K40 Ultra будет панель на органических светодиодах формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Вероятно, китайская компания использует ту же матрицу, что и во всех других моделях семейства – Samsung AMOLED E4 диагональю 6,67 дюйма с поддержкой HDR10+.

Из прочего отметим программное обеспечение MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11 сразу из коробки, 64-мегапиксельную основную камеру и боковой биометрический сенсор. Стоимость смартфона пока что не раскрывают, а презентация может состояться уже в этом месяце.

реклама

Напомним, что Xiaomi Redmi K40 Ultra станет преемницей модели Redmi K30 Ultra. Смартфон прошлого поколения вышел к юбилею китайской компании. В прошлом году ей исполнилось десять лет. Устройство оснастили чипсетом Dimensity 1000+, 6,67-дюймовой матрицей AMOLED с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев, основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп и моторизированной 20-мегапиксельной фронталкой, а ёмкость аккумулятора составила 4 500 мА*ч. Оценили версию Ultra менее чем в 300 долларов в начальной модификации памяти (6/128 ГБ).