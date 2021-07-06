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Xiaomi Redmi K40 Ultra получит Dimensity 1200, ёмкий аккумулятор и 120-Гц дисплей OLED

Смартфон заменит модель Redmi K30 Ultra.
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Китайская компания Xiaomi с декабря 2019 года по октябрь 2020 года анонсировала сразу восемь смартфонов семейства Redmi K30. Началось всё моделью Redmi K30 5G, которая первой в мире получила 7-нанометровый процессор Snapdragon 765G, а закончилось доступным флагманом Redmi K30S на Snapdragon 865 по цене порядка 340 долларов на старте продаж.

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В 2021 года производитель обновил линейку. В рамках нового поколения в феврале вышли Redmi K40 на Snapdragon 870 и Redmi K40 Pro / Pro+ на Snapdragon 888. Цена стартовала с 310 долларов за стандартное издание в начальной модификации и достигала 575 долларов за версию Pro+ с 12 ГБ оперативной памяти. Спустя пару месяцев компания выпустила игровой смартфон Redmi K40 Gaming Edition. Сейчас Xiaomi готовит к премьере ещё одну модель 40-й серии, которая является третьим поколением.

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Грядущая новинка будет называться Xiaomi Redmi K40 Ultra. Она получит 6-нанометовую однокристальную систему Dimensity 1200. Мобильный процессор выполнен по нормам 6-нанометровой технологии. Он был анонсирован зимой текущего года. Чипсет может похвастаться ядрами Cortex-A78 с частотой до 3,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G77 MC9.

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Объём оперативной и встроенной памяти пока что не раскрываются. В зависимости от модели другие смартфоны, выпущенные в рамках 40-й серии, оборудованы 6-12 ГБ оперативной и 128-256 ГБ энергонезависимой памяти. Ёмкость встроенной батареи в будущей новинке составит 5 000 мА*ч, а быстрая зарядка будет иметь мощность 67 Вт. С нуля до 100% аккумулятор можно будет зарядить примерно за 40 минут.

В арсенале Redmi K40 Ultra будет панель на органических светодиодах формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Вероятно, китайская компания использует ту же матрицу, что и во всех других моделях семейства – Samsung AMOLED E4 диагональю 6,67 дюйма с поддержкой HDR10+.

Из прочего отметим программное обеспечение MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11 сразу из коробки, 64-мегапиксельную основную камеру и боковой биометрический сенсор. Стоимость смартфона пока что не раскрывают, а презентация может состояться уже в этом месяце.

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Напомним, что Xiaomi Redmi K40 Ultra станет преемницей модели Redmi K30 Ultra. Смартфон прошлого поколения вышел к юбилею китайской компании. В прошлом году ей исполнилось десять лет. Устройство оснастили чипсетом Dimensity 1000+, 6,67-дюймовой матрицей AMOLED с частотой обновления 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев, основной камерой разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп и моторизированной 20-мегапиксельной фронталкой, а ёмкость аккумулятора составила 4 500 мА*ч. Оценили версию Ultra менее чем в 300 долларов в начальной модификации памяти (6/128 ГБ).

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