Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Redmi Note 8 Pro и ещё 42 смартфона Xiaomi получат российскую прошивку MIUI 12.5 Stable

В списке модели 2018-2021 годов.
[ ] для раздела Блоги
1
! RTX 3060 - цены идут к рекомендованым
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Китайская компания Xiaomi не спешит рассылать программное обеспечение MIUI 12.5 для смартфонов, которые продаются в России. Лишь несколько моделей уже обзавелись стабильной прошивки, но в будущем их количество увеличится ещё в несколько раз.

реклама

В общей сложности Xiaomi выпустит MIUI 12.5 RU ROM сразу для 43 смартфонов из тех, которые уже были анонсированы. В их число входит модель Redmi Note 8 (2021), которая сразу из коробки получила свежую версию оболочки. Что интересно, на профильных ресурсах уже доступно несколько версий российской, глобальной и европейской прошивок, хотя сам смартфон продаётся до сих пор лишь на AliExpress.

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде
-110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

В целом же Xiaomi выпустит обновление оболочки практически для всех своих смартфонов, которые вышли в 2019-2021 годах, и зацепит несколько моделей 2018 года выпуска. На праздник не будут приглашены бюджетные устройства вроде Redmi 7 / 7A и всего семейства Redmi 8.

А теперь рассмотрим всё детальнее и начнём с серии Redmi. Пока что последним является девятое поколение, и только оно получит MIUI 12.5 Stable в России. На российском рынке официально продаются только Redmi 9 и Redmi 9A / 9T / 9C.

реклама

Линейка Redmi Note представлена уже десятью поколениями. Стабильная версия программного обеспечения станет доступна для смартфонов, выпущенных начиная с января 2019 года, когда состоялась премьера Redmi Note 7. Помимо модели седьмого поколения в списке есть Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro, а также упомянутый ранее Redmi Note 8 (2021). В рамках девятого поколения вышли Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9T и Redmi Note 9 Pro. Каждый из них в первой половине 2021 года получил предшественника.

Теперь переходим к смартфонам Xiaomi. Начнём с моделей 2018 года, в течение которого компания выпустила несколько десятков устройств. Не все они продавались официально в России. Мало того, не все смартфоны из тех, что вышли в РФ, получат прошивку MIUI 12.5 Stable. Повезёт владельцам флагманских моделей Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 2S и Mi MIX 3, а также середняков Xiaomi Mi 8 Lite и Mi Max 3. К слову, все эти девайсы уже получили обновление в Китае.

реклама

Не оставят без обновления всё семейство Xiaomi Mi 9, которое появилось в России в 2019 году. В рамках оного китайская компания выпустила двух флагманов – Mi 9 и Mi 9T Pro. Также в списке модели среднебюджетного класса Mi 9T, Mi 9 Lite и Mi 9 SE. Кроме того, в 2019 году вышли середняки Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, которые первыми принесли в Россию 108-мегапиксельные камеры.

В 2020 году серия Mi Note пополнилась версией Lite. Она тоже будет обновлена до MIUI 12.5 Stable вместе с флагманом Xiaomi Mi 10, которого оценили в 69 990 рублей и моделями Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro за 44 990 рублей / 49 990 рублей соответственно.

Среди смартфонов 2021 года на MIUI 12.5 претендуют флагман Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 за 85 990 рублей и пара середняков MI 11 Lite с поддержкой 4G и 5G на чипах Snapdragon 732G и Snapdragon 780G соответственно. Две последние модели получат обновление уже на этой неделе.

реклама

Наконец, все смартфоны POCO, которые продавались или продаются в России, тоже обзаведутся оболочкой MIUI 12.5. В этот список входит и оригинальная модель Pocophone F1 2018 года выпуска. Также стабильная версия прошивки станет доступна для POCO F2 Pro, POCO F3, POCO X3 NFC / X3 Pro и POCO M3 / M3 Pro.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
4
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
30
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
5
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
17
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
3
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
9

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 31
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 24
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 64
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 27
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 30
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты продолжат дешеветь в РФ – цена GeForce RTX 3080 Ti приближается к рекомендованной NVIDIA
102
71 смартфон Xiaomi получит прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
22
14 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получат MIUI 12.5 в июле
7
Недорогие геймерские видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce RTX 3060 со скидкой 30 000 р
74
Китайские майнеры используют фотографии девушек для продажи видеокарт под видом игровых
84
Корпорация Microsoft рассказала о причинах высоких системных требований Windows 11
54
Xiaomi MI MIX 4 станет самым дорогим смартфоном компании
17
GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
144
Доходы майнеров продолжают падать – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
38
65 смартфонов Xiaomi претендуют на получение MIUI 13 зимой 2021-2022 года
2
Первые тесты Ryzen 7 5700G – самая мощная интегрированная графика на рынке по мнению Tomshardware
48
MSI вновь запустила производство GeForce GT 730 на архитектуре Kepler
16
Энтузиаст воплотил в жизнь свою нестандартную идею по охлаждению домашнего компьютера
19
NVIDIA vs AMD – 8 поколений флагманов на одном графике в тестах производительности от Wccftech
83
GSC Game World отказалась от помощи Моргенштерна в тестировании S.T.A.L.K.E.R. 2
16
Японцам удалось изучить модули DDR5 вблизи
16
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G теперь доступен в новом цвете Navy
8
Падение Bitcoin позитивно отразилось на оставшихся майнерах
16
Скачанное почти 6 млн раз Android-приложение похищало пароли от Facebook
+
BioWare показала свежий концепт-арт новой Dragon Age — на нём изображен Антиванский Ворон
1

Популярные статьи

Список багов в Windows 10 после года работы или почему ее надо регулярно переустанавливать
33
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
30
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Тесты моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
62
Обзор ноутбука HP Envy 15 - стильный, тонкий, производительный
7
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
4

Сейчас обсуждают

Kasyan
11:20
Я же говорил не раньше 2023 года, а тут вообще не раньше 2024 года!
Шрайер «подтвердил» информацию о GTA VI: современный Вайс-Сити и очень нескорый релиз
Александр Кремлев
11:20
Вспоминаю школу,"лица" тех ребят что дразнили меня по фамилии как и любое быдло не зная за что ещё уцепиться. Вспоминаю вектор их развития и нынешнее "успешное" положение в социуме. Читаю комментарий....
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
killa211
11:19
https://www.youtube.com/watch?v=N_TmtPioeZc
Видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER вернулись в продажу со скидкой до 20 000 рублей
Voova
11:17
Кремлеботов, в точку!
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
Kasyan
11:16
Как обычно победил эксель.
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
Voova
11:16
Деньги в крипте крутятся куда попало. Их гоняеют боты и фиг их перехитришь. Дна не существует. Есть чопротивление снизу и сверху и каждую минуту ситуация меняется. Все это хитрый софт бирж, настроенны...
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
Эдуард Левин
11:10
6500 в день со 1.3gh минимум падает, карты брал осень 2020 года, по low прайс, уже окупил. Зелот чмо опять
Доходы майнеров продолжают падать – GeForce RTX 3080 окупается за 14 месяцев
Shurik006
11:10
Если что. Например локализованную версию для Mi Max'а 3-го уже можете скачать на xiaomi.eu
Redmi Note 8 Pro и ещё 42 смартфона Xiaomi получат российскую прошивку MIUI 12.5 Stable
yorgee
11:10
Очередной лохотрон....
Pi Network – Как бесплатно получить новую криптовалюту
DarkShaman
11:08
В июле Эфириум может подорожать, а доходы майнеров обрушатся за счёт активации хадфорка London
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем