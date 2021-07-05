Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайская компания Xiaomi не спешит рассылать программное обеспечение MIUI 12.5 для смартфонов, которые продаются в России. Лишь несколько моделей уже обзавелись стабильной прошивки, но в будущем их количество увеличится ещё в несколько раз.

реклама

В общей сложности Xiaomi выпустит MIUI 12.5 RU ROM сразу для 43 смартфонов из тех, которые уже были анонсированы. В их число входит модель Redmi Note 8 (2021), которая сразу из коробки получила свежую версию оболочки. Что интересно, на профильных ресурсах уже доступно несколько версий российской, глобальной и европейской прошивок, хотя сам смартфон продаётся до сих пор лишь на AliExpress.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 за копейки</b> в Регарде, дешевле нет нигде -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>

В целом же Xiaomi выпустит обновление оболочки практически для всех своих смартфонов, которые вышли в 2019-2021 годах, и зацепит несколько моделей 2018 года выпуска. На праздник не будут приглашены бюджетные устройства вроде Redmi 7 / 7A и всего семейства Redmi 8.

А теперь рассмотрим всё детальнее и начнём с серии Redmi. Пока что последним является девятое поколение, и только оно получит MIUI 12.5 Stable в России. На российском рынке официально продаются только Redmi 9 и Redmi 9A / 9T / 9C.

реклама

Линейка Redmi Note представлена уже десятью поколениями. Стабильная версия программного обеспечения станет доступна для смартфонов, выпущенных начиная с января 2019 года, когда состоялась премьера Redmi Note 7. Помимо модели седьмого поколения в списке есть Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro, а также упомянутый ранее Redmi Note 8 (2021). В рамках девятого поколения вышли Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9T и Redmi Note 9 Pro. Каждый из них в первой половине 2021 года получил предшественника.

Теперь переходим к смартфонам Xiaomi. Начнём с моделей 2018 года, в течение которого компания выпустила несколько десятков устройств. Не все они продавались официально в России. Мало того, не все смартфоны из тех, что вышли в РФ, получат прошивку MIUI 12.5 Stable. Повезёт владельцам флагманских моделей Xiaomi Mi 8, Mi 8 Pro, Mi MIX 2S и Mi MIX 3, а также середняков Xiaomi Mi 8 Lite и Mi Max 3. К слову, все эти девайсы уже получили обновление в Китае.

реклама

Не оставят без обновления всё семейство Xiaomi Mi 9, которое появилось в России в 2019 году. В рамках оного китайская компания выпустила двух флагманов – Mi 9 и Mi 9T Pro. Также в списке модели среднебюджетного класса Mi 9T, Mi 9 Lite и Mi 9 SE. Кроме того, в 2019 году вышли середняки Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, которые первыми принесли в Россию 108-мегапиксельные камеры.

В 2020 году серия Mi Note пополнилась версией Lite. Она тоже будет обновлена до MIUI 12.5 Stable вместе с флагманом Xiaomi Mi 10, которого оценили в 69 990 рублей и моделями Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro за 44 990 рублей / 49 990 рублей соответственно.

Среди смартфонов 2021 года на MIUI 12.5 претендуют флагман Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 за 85 990 рублей и пара середняков MI 11 Lite с поддержкой 4G и 5G на чипах Snapdragon 732G и Snapdragon 780G соответственно. Две последние модели получат обновление уже на этой неделе.

реклама

Наконец, все смартфоны POCO, которые продавались или продаются в России, тоже обзаведутся оболочкой MIUI 12.5. В этот список входит и оригинальная модель Pocophone F1 2018 года выпуска. Также стабильная версия прошивки станет доступна для POCO F2 Pro, POCO F3, POCO X3 NFC / X3 Pro и POCO M3 / M3 Pro.