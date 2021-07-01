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Купить ключ к Windows 10 Pro на распродаже уже можно за $8,41

Есть на распродаже и ряд других не менее привлекательных предложений, включая полезные утилиты для ПК на Windows и macOS наряду с пакетами офисного программного обеспечения Microsoft.
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Магазин KeysOff запускает первую распродажу второго полугодия 2021. На интернет-площадке все желающие смогут дёшево купить ключ к Windows 10 Professional. Стоимость лицензии составляет с учётом скидки менее девяти долларов США. Есть на распродаже и ряд других не менее привлекательных предложений, включая полезные утилиты для ПК на Windows и macOS наряду с пакетами офисного программного обеспечения Microsoft.

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Обо всём этом мы детальнее поговорим немного позже. В этом материале вы увидите лучшие предложения из доступных на распродаже в магазине KeysOff. Но для начала отметим, что в случае с Windows вы покупаете лицензию OEM, которая будет привязана к аппаратному обеспечению. При апгрейде железа персонального компьютера вам придётся покупать новую лицензию. Но зато прямо сейчас вы можете неплохо сэкономить.

Лучшие предложения в KeysOff

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Интернет-магазин ключей для программного обеспечения на распродаже в отдельную категорию вывел четыре самых привлекательных предложения. Касаются они операционной системы и набора офисных программ компании Microsoft.

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Во-первых, лицензия на операционную систему Windows 10 Professional будет стоить по скидке менее 9 долларов, как мы писали в первом абзаце. Но ещё большую выгоду получают пользователи, которые заходят приобрести сразу два ключа к ОС. В таком случае им придётся заплатить примерно 12,5 доллара, то есть одна лицензия в среднем обойдётся чуть более чем в 6 долларов.

Получить официальные Word, Excel, PowerPoint и другие всем известные программы можно лишь за 23 доллара. Столько по акции стоит набор Microsoft Office 2016 Professional Plus. Более новая редакция (2019) будет стоить лишь 30 долларов. В обоих случаях, как, к слову, и с ключами на операционную систему Windows 10 Pro, речь идёт о единоразовой покупке. Без каких-либо подписок.

Купить ключи в магазине KeysOff можно в несколько кликов. Ссылки на товарные позиции указаны в таблице ниже. Там же вы найдёте точные цены всех четырёх продуктов. Для получения скидки промокоды не требуются.

Лицензия
Стоимость
Заказать
Windows 10 Pro
$8.41
Windows 10 Pro | 2 PC
$12.51
MS Office 2016 Pro Plus
$22.76
MS Office 2019 Pro Plus
$29.93

Скидки до 90% на полезные утилиты

Теперь перейдём сразу к утилитам. Их есть у KeysOff для вас сразу шесть. Первая называется Ashampoo Photo Commander. Она обойдётся 15 долларов с небольшим и предлагает мультифункциональное решение для работы с фотографиями.

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iBoysoft NTFS – второе программное обеспечение в категории «Утилиты». Это ПО для компьютеров на базе операционной системы macOS. Оно даёт возможность решить проблему взаимодействия между ОС компаний Apple и Microsoft, обеспечивая доступ к записи и чтению всех версий NTFS в среде macOS.

Ещё одно интересное предложение – Wise Care 365. В этом случае речь идёт о подписке на год. Утилита даёт возможность быстро чистить реестр, диск и разные программные компоненты. ПО поможет повысить стабильность и безопасность операционной системы. Утилита работает с ОС Windows.

Четвёртое предложение тоже занимается очисткой операционной системы от хлама. Но в этот раз уже речь идёт о macOS. Утилита называется MacBooster 8, а по скидке в магазине KeysOff вам доступна пожизненная лицензия на неё. Total Uninstall Standard – ещё одного программное обеспечение, которые занимает удаление ненужных файлов и очисткой диска.

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Последнее предложение – Advanced SystemCare 14 Pro. На распродаже предлагается 12-месячная подписка. Утилита даёт возможность оптимизировать работу компьютера на базе операционной системы Windows.

Как мы писали выше, Ashampoo Photo Commander стоит порядка 15 долларов. Все остальные утилиты со скидкой доступны примерно за 10 долларов. Точные цены вместе со ссылками на магазин программного обеспечения KeysOff собраны в таблице ниже. Промокоды тоже не нужны.

Утилита
Цена
Заказать
Wise Care 365 | 1 год, 1 PC
$10.24
iBoysoft NTFS Standard
$10.24
Advanced Syste,Care 14 Pro | 1 год, 1 PC
$10.24
MacBooster 8
$10.24
Total Uninstall Standard
$10.24
Ashampoo Photo Commander
$15.36

Скидки 55% на MS Office и Windows

Теперь мы вновь вернёмся к программному обеспечению Microsoft Office и Windows 10. Магазин KeysOff на распродаже предлагает со скидкой 55% лицензии к MS Office, а также отдельные программы. Например, MS Visio 2019 Professional Plus стоит почти 20 долларов.

Для пользователей macOS есть два предложения: MS Office 2016 / 2019 Home & Business. Редакция 2016 года стоит уже с учётом 55-процентной скидки порядка 70 долларов. Более новое издание обойдётся примерно на 47 долларов дороже.

Для пользователей Windows есть куда больше предложений. Многие из них представляют собой комплекты Windows 10 + MS Office. Но есть и единичные продукты. Например, Microsoft Office 2016 Home & Student или Office 2019 Home & Student стоимость примерно 36 долларов и 37 долларов соответственно. Также стоит отметить MS Office 2019 Home & Business за 51 доллар. Что интересно, за идентичное предложение для macOS придётся отдать больше на 130%.

Теперь что касается комплектов. Главное предложение – Microsoft Office 2019 Professional Plus в паре с ключом к операционной системе Windows 10 Pro. Цена с 55-процентной скидкой составляет почти 39 долларов. Лишь на несколько центов дороже стоит набор вместе с Windows 10 Home.

Также в магазине KeysOff на распродаже доступны комплекты Windows 10 | Домашняя / Профессиональная в паре с Microsoft Office 2016 Professional Plus. Стоимость по акции составляет в обоих случаях чуть более 29 долларов (комплект с Windows 10 Home на пару десятков центов будет дороже).

Все точные цены уже добавлены в таблицу вместе со ссылками, что уже стало традицией. Для получения 55-процентной скидки при оформлении заказа в корзине нужно ввести промокод SOLE55.

Лицензия
Промокод
Цена
Заказать
Windows 10 Pro | MS Office 2016 Pro Plus
SOLE55
$29.30
Windows 10 Home | MS Office 2016 Pro Plus
SOLE55
$29.61
MS Office 2016 Home & Student
SOLE55
$35.41
Windows 10 Pro | MS Office 2019 Pro Plus
SOLE55
$38.68
Windows 10 Home | MS Office 2019 Pro Plus
SOLE55
$38.74
MS Office 2016 Home & Student
SOLE55
$36.89
MS Office 2019 Home & Business (Windows)
SOLE55
$50.73
MS Office 2019 Home & Business (macOS)
SOLE55
$69.18
MS Office 2019 Home & Business (macOS)
SOLE55
$116.69
MS Visio 2019 Pro Plus
SOLE55
$19.67

Скидки 40%

И последний блок – предложения со скидкой 40%. Их здесь немного, и все – на Windows. Серверная операционная система Windows 10 Server 2019 Standard обойдётся с 40-процентной скидкой почти в 20 долларов.

Также вам предлагаются на распродаже лицензии на Windows 10 Home. Один ключ обойдётся почти в 10 долларов, а два в рамках одного набора можно купить за 16 долларов с небольшим, то есть примерно по 8 долларов за штуку.

Наконец, акционная стоимость Windows 10 Enterprise 2019 LTSC составляет около 11 долларов. Все цены и ссылки – в таблице. Для получения скидки нужно использовать промокод SOLE40, который вводится в корзине при оформлении заказа.

Лицензия
Промокод
Цена
Заказать
Windows 10 Home
SOLE40
$9.79
Windows 10 Home | 2 PC
SOLE40
$16.29
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
SOLE40
$10.96
Windows Server 2019 Standard
SOLE40
$19.27

Ассортимент

В KeysOff есть не только утилиты да программное обеспечение компании Microsoft. Вашему вниманию предлагаем весь ассортимент интернет-магазина. На площадке продаётся много ключей для игр с активацией через разные магазины.

Например, для поклонников Epic Games предусмотрена игра Borderlands 3 за 70 долларов. Издание Deluxe стоит примерно на 80% дороже, а сезонный пропуск можно приобрести приблизительно за 60 долларов. Также в этой категории есть популярная игра SnowRunner, купить которую можно почти за 50 долларов.

Следующий магазин в нашем списке – Uplay. Тут вашему вниманию предлагаются AC «Вальхалла», Far Cry 6, Anno 180 и ещё несколько игр. Все стоят порядка 70 долларов. В категории Battlenet вы найдёте несколько частей шутера Call of Duty за 70 долларов, а также StarCraft, Overwatch и Diablo.

Также нужно отметить раздел Steam, где вас ждут Iron Harvest за 60 долларов, Wasteland 3 стоимостью 70 долларов, NBA 2k21 по цене около 120 долларов, DiRT 5 за 67 долларов и ещё несколько привлекательных предложений.

Последняя категория в магазине KeysOff – Origin. Самая дорогая игра здесь – симулятор FIFA 21. Он стоит немногим более 70 долларов. Около 70 долларов придётся отдать за шутер Battlefield. Ещё отметим Batman за 50 долларов вместе со Star Wars Squadrons за 48 долларов.

Заказ и оплата

Для заказа ключей к программному обеспечению в KeysOff нужно сделать лишь пару кликов. Причём вы можете даже пропустить процесс регистрации. Но сначала отметим важный нюанс. При покупке лицензий с промокодами SOLE55 и SOLE40 нужно оформлять два заказа. Иначе вы либо купите оба ключа со скидкой 40%, либо один со скидкой 55%, а второй по полной цене.

Сам процесс покупки рассмотрим на примере Windows 10 Professional. Стоимость составляет 8,41 доллара вместо почти 62 долларов. Для получения скидки использовать промокоды не нужно. Добавляем товар в корзину кликом по Add to Cart. К слову, на сайте можно включить русский язык, после чего сразу же цены будут конвертированы в рубли по «местному» курсу.

В корзине нужно лишь нажать на кнопку Proceed to Checkout. В новом окне можно войти в личный аккаунт, если такой имеется, остаться гостем или перейти к созданию учётной записи. Вы можете смело выбирать второй вариант. Во втором окне заполняем большую форму. За счёт функции автозаполнения в следующий раз вы тоже можете остаться гостем, но уже не придётся ещё раз вводить всю информацию.

Отметим, что система рекомендует использовать электронную почту Hotmail, Gmail или Yahoo. Далее ставим пометку на сервисе Cwalletco, выбираем платёжную систему PayPal, оплачиваем всё и ждём, пока ключ будет отправлен на электронную почту, которую нужно указать при оформлении заказа. Обычно на это уходит несколько минут.

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