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Как и было запланировано, китайская компания Xiaomi сегодня, 30 июня 2021 года, представила ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Новинка производителя из Поднебесной получила имя Xiaomi Mi Notebook Pro X. Продажи начнутся на следующей неделе.

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Как и было запланировано, китайская компания Xiaomi сегодня, 30 июня 2021 года, представила ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Новинка производителя из Поднебесной получила имя Xiaomi Mi Notebook Pro X. Продажи начнутся на следующей неделе.

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Модель несёт на борту процессоры компании Intel поколения Tiger Lake. Пользователям предлагаются 4-ядерные чипы Intel Core i5-11300H и Core i7-11370H с поддержкой технологии многопоточности и требования по теплоотводу 35 Вт. Пиковая частота ядер составляет 4,4 ГГц и 4,8 ГГц соответственно.

Вне зависимости от комплектации Xiaomi Mi Notebook Pro X оснащается графических ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti на базе 8-нанометрового чипа GA107 семейства Ampere с частотой 1 695 МГц в турборежиме, 20 ядрами RT и 2 560 ядрами CUDA. В видеокарте используется оперативная память стандарта GDDR6 с физической частотой 1,5 ГГц и эффективной 12 ГГц. Объём VRAM составляет 4 ГБ, а пропускная способность – 192 ГБ/сек.

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Ещё одна фишка новинки – дисплей OLED E4 производства южнокорейской компании Samsung. Панель имеет диагональ 15,6 дюйма, а разрешение соответствует формату 3,5K. Матрица может похвастаться яркостью 600 нит и охватом 97% цветового пространства sRGB. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass неизвестного поколения.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 80 Вт*ч. Отметим цельнометаллический корпус, толщина которого составляет 17,5 мм, массу 1,9 кг, разъёмы USB Type-C и USB Type-A (USB 3.2 Gen 2), адаптер Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц, HDMI 2.1 и встроенный в клавишу питания сканер отпечатков пальцев. Программной основой выступает операционная система Windows 10 Home.

В топовой модификации Xiaomi Mi Notebook Pro X оборудован 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x-4266, накопителем SSD вместимостью 1 ТБ и 6-ядерной платформой Intel Core i7-10750H. Рекомендованная производителем стоимость составила 1 550 долларов. Базовый вариант на Intel Core i5-11300H с 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ оценили в 1 240 долларов. Старт продаж нового ноутбука запланирован на 9 июля 2021 года.