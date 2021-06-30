Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Представлен ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro X с GeForce RTX 3050 Ti по цене от 1 240 долларов

Продажи начнутся 9 июля 2021 года.
[ ] для раздела Блоги
+
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Как и было запланировано, китайская компания Xiaomi сегодня, 30 июня 2021 года, представила ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Новинка производителя из Поднебесной получила имя Xiaomi Mi Notebook Pro X. Продажи начнутся на следующей неделе.

реклама

Как и было запланировано, китайская компания Xiaomi сегодня, 30 июня 2021 года, представила ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Новинка производителя из Поднебесной получила имя Xiaomi Mi Notebook Pro X. Продажи начнутся на следующей неделе.

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
Zotac 3070 Ti дешевле 100 тр
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Модель несёт на борту процессоры компании Intel поколения Tiger Lake. Пользователям предлагаются 4-ядерные чипы Intel Core i5-11300H и Core i7-11370H с поддержкой технологии многопоточности и требования по теплоотводу 35 Вт. Пиковая частота ядер составляет 4,4 ГГц и 4,8 ГГц соответственно.

Вне зависимости от комплектации Xiaomi Mi Notebook Pro X оснащается графических ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti на базе 8-нанометрового чипа GA107 семейства Ampere с частотой 1 695 МГц в турборежиме, 20 ядрами RT и 2 560 ядрами CUDA. В видеокарте используется оперативная память стандарта GDDR6 с физической частотой 1,5 ГГц и эффективной 12 ГГц. Объём VRAM составляет 4 ГБ, а пропускная способность – 192 ГБ/сек.

реклама

Ещё одна фишка новинки – дисплей OLED E4 производства южнокорейской компании Samsung. Панель имеет диагональ 15,6 дюйма, а разрешение соответствует формату 3,5K. Матрица может похвастаться яркостью 600 нит и охватом 97% цветового пространства sRGB. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass неизвестного поколения.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 80 Вт*ч. Отметим цельнометаллический корпус, толщина которого составляет 17,5 мм, массу 1,9 кг, разъёмы USB Type-C и USB Type-A (USB 3.2 Gen 2), адаптер Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц, HDMI 2.1 и встроенный в клавишу питания сканер отпечатков пальцев. Программной основой выступает операционная система Windows 10 Home.

В топовой модификации Xiaomi Mi Notebook Pro X оборудован 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x-4266, накопителем SSD вместимостью 1 ТБ и 6-ядерной платформой Intel Core i7-10750H. Рекомендованная производителем стоимость составила 1 550 долларов. Базовый вариант на Intel Core i5-11300H с 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ оценили в 1 240 долларов. Старт продаж нового ноутбука запланирован на 9 июля 2021 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
+
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
1
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
19
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
7
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
10
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26
Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
7
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
28

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Падение цен на видеокарты в РФ продолжается – GeForce RTX 3070 потеряла 129 000 рублей
22
Видеокарты GeForce RTX 3070 подешевели на 610 евро из-за падения цены Ethereum ниже 1 800 долларов
51
Сотни тысяч компьютеров заражены скрытыми майнерами и удалённо добывают криптовалюту Monero – Avast
14
Владелец $34 миллиардов в Биткоинах скончался при невыясненных обстоятельствах
34
Доходы майнеров выросли на фоне подорожания Эфира до $2200 – GeForce 3060 Ti окупается за 10 месяцев
38
Видеокарты GeForce RTX 3090 вернулись в магазины РФ – скидки доходят до 90 000 рублей
28
Предзаказ «ультимативного» физического издания S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl в России обойдётся почти в 30 тысяч рублей
162
Первый комплект оперативной памяти DDR5 появился в продаже — цена вызывает вопросы
85
Цены на GeForce RTX 3080 в Европе упали на 1 000 евро из-за непостоянства курса Ethereum
15
DICE подробнее рассказала о ботах в Battlefield 2042
10
Видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT в Европе подешевели на 200 евро
12
Известный инсайдер о GTA VI: релиз не раньше 2024 года, основной локацией станет современный Вайс-Сити
9
Технология AMD FidelityFX Super Resolution работает на абсолютно любых видеокартах - HardwareUnboxed
61
Хешрейт Bitcoin упал до уровня ноября 2019 года
29
Первая Windows 11 Insider Preview уже доступна для скачивания
11
Цена на видеокарты AMD продолжает падать в Европе – стоимость опустилась на 200-540 евро
24
Китай почти очистился от майнеров – 90% фермеров закрылись и направляются на заработки в США
98
AMD уменьшит количество выпускаемых видеокарт Radeon и процессоров Ryzen из-за майнеров
27
Авторы Atomic Heart уверены, что разборки с группой «Мираж» не повлияют на их проект
14
Продажи Cyberpunk 2077 возросли на 374%
12

Популярные статьи

11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
52
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на AVITO на 29.06.2021
17
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
19
Турбины в кулеростроении или шум против комфорта
54
Маленькое чудо на ASUS PRIME A520M-E: возвращение памяти
24
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
52
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
69
Обзор моего игрового ноутбука Alienware M17 R4 (i7-10870H + RTX 3080 16GB)
28
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 ХТ
1
Обзор модельного ряда AeroCool Mirage
+

Сейчас обсуждают

Clocker_F1
12:27
в предыдущих статьях я об этом писал, не внимательно читали ;)
Анализ доступности и цен видеокарт RTX 2000 и 3000 на AVITO на 29.06.2021
Renegade1979
12:25
Почему лукавят, если на сайте Интела под знаком вопроса пояснение к 3770К, что 77 Вт это на базовой частоте при полной загрузке ядер, на 3.5 ГГц то есть. А то что у него автоматически есть турбобуст 3...
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Yuri Myakotin
12:25
Очередные госпаразиты пытаются отжать часть заработанного людьми.
Казахстан ввёл налог на майнеров, вызвавший опасения у китайских фермеров
Alex-IT
12:25
Так закупочные цены скачут как козлы горные) Карточки что дороже 200 тыс. закупались ещё до запрета майнинга в Китае, а те, что дешевле, видимо уже поздняя партия.
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Александр Дедок
12:24
А ещё он светится в темноте. Стильным зелёным цветом :)))
Цена физической копии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl составит от 2 490 до 30 000 рублей
Дмитрий Гончаров
12:24
Расширение для браузера ставь
11 причин, по которым после падения цен в 2021 году я куплю видеокарту Nvidia, а не AMD
Alex-IT
12:21
А настраивать обороты на одно уровне не пробовали? Или там нельзя?
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Alex-IT
12:21
Блин интересно даже стало послушать, я их тоже не слышал))
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Alex-IT
12:20
В новостях писали, что маркировка будет отличаться, причём как у видюх для майнинга, так у моделей против майнинга. У них законы строже соблюдаются чем у нас, любой чих должен быть задокументирован. Т...
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Alex-IT
12:15
Я почитал отзывы на этот проц, у него запас теплоотвода до 150-160 Вт, его разработчики уже в курсе маркетинговых уловок производителей процессоров, поэтому перестраховываются.
Сборка ПК для майнинга и S.T.A.L.K.E.R. 2 на максималках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем