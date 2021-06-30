Представлен ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro X с GeForce RTX 3050 Ti по цене от 1 240 долларов
Как и было запланировано, китайская компания Xiaomi сегодня, 30 июня 2021 года, представила ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Новинка производителя из Поднебесной получила имя Xiaomi Mi Notebook Pro X. Продажи начнутся на следующей неделе.
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Как и было запланировано, китайская компания Xiaomi сегодня, 30 июня 2021 года, представила ноутбуки с графикой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Новинка производителя из Поднебесной получила имя Xiaomi Mi Notebook Pro X. Продажи начнутся на следующей неделе.
Модель несёт на борту процессоры компании Intel поколения Tiger Lake. Пользователям предлагаются 4-ядерные чипы Intel Core i5-11300H и Core i7-11370H с поддержкой технологии многопоточности и требования по теплоотводу 35 Вт. Пиковая частота ядер составляет 4,4 ГГц и 4,8 ГГц соответственно.
Вне зависимости от комплектации Xiaomi Mi Notebook Pro X оснащается графических ускорителем NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti на базе 8-нанометрового чипа GA107 семейства Ampere с частотой 1 695 МГц в турборежиме, 20 ядрами RT и 2 560 ядрами CUDA. В видеокарте используется оперативная память стандарта GDDR6 с физической частотой 1,5 ГГц и эффективной 12 ГГц. Объём VRAM составляет 4 ГБ, а пропускная способность – 192 ГБ/сек.
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Ещё одна фишка новинки – дисплей OLED E4 производства южнокорейской компании Samsung. Панель имеет диагональ 15,6 дюйма, а разрешение соответствует формату 3,5K. Матрица может похвастаться яркостью 600 нит и охватом 97% цветового пространства sRGB. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass неизвестного поколения.
За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 80 Вт*ч. Отметим цельнометаллический корпус, толщина которого составляет 17,5 мм, массу 1,9 кг, разъёмы USB Type-C и USB Type-A (USB 3.2 Gen 2), адаптер Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц, HDMI 2.1 и встроенный в клавишу питания сканер отпечатков пальцев. Программной основой выступает операционная система Windows 10 Home.
В топовой модификации Xiaomi Mi Notebook Pro X оборудован 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x-4266, накопителем SSD вместимостью 1 ТБ и 6-ядерной платформой Intel Core i7-10750H. Рекомендованная производителем стоимость составила 1 550 долларов. Базовый вариант на Intel Core i5-11300H с 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем объёмом 512 ГБ оценили в 1 240 долларов. Старт продаж нового ноутбука запланирован на 9 июля 2021 года.
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