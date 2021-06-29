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Американская компания Apple «объявила войну» средствам массовой информации, дизайнерам и сетевым информаторам. Производителю из Купертино не нравится, что на просторах всемирной паутины появляются изображения и характеристики ещё неаноснированных продуктов.

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На прошлой неделе Apple даже успела сделать первый шаг в этом направлении, подав в суд на Джермейна Смита, известного дизайнера, который работает под ником Concept Creator. Причиной стала публикация множества реалистичных изображений продуктов Apple до их анонса. Последней каплей был рендер наушников AirPods Max.

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Нидерландская юридическая фирма Hofhuis Alkema Groen Advocaten заявляет, что причиной обращения в суд является «украденная информация», на основе которой дизайнер создал изображения аксессуара. Apple утверждает, что подобные рендеры наносят вред компании.

Следующим шагом производителя из Соединённых Штатов в борьбе против утечек станет выдача сотрудникам видеорегистраторов. Предлагается, что носить нательные камеры «полицейского уровня» придётся работникам компании Apple, которые имеют доступ к информации о новых устройствах и к самым гаджетам. О регулировании применения видеорегистраторов во время перерывов пока что никакой информации нет.

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Ирония всей истории заключается в том, что сама компания Apple официально никаких заявлений на этот счёт не делала. Информация об использовании нательных видеокамер тоже появилась в результате утечки.