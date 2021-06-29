Apple заставит сотрудников носить видеорегистраторы для борьбы против утечек информации
Американская компания Apple «объявила войну» средствам массовой информации, дизайнерам и сетевым информаторам. Производителю из Купертино не нравится, что на просторах всемирной паутины появляются изображения и характеристики ещё неаноснированных продуктов.
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На прошлой неделе Apple даже успела сделать первый шаг в этом направлении, подав в суд на Джермейна Смита, известного дизайнера, который работает под ником Concept Creator. Причиной стала публикация множества реалистичных изображений продуктов Apple до их анонса. Последней каплей был рендер наушников AirPods Max.
Нидерландская юридическая фирма Hofhuis Alkema Groen Advocaten заявляет, что причиной обращения в суд является «украденная информация», на основе которой дизайнер создал изображения аксессуара. Apple утверждает, что подобные рендеры наносят вред компании.
Следующим шагом производителя из Соединённых Штатов в борьбе против утечек станет выдача сотрудникам видеорегистраторов. Предлагается, что носить нательные камеры «полицейского уровня» придётся работникам компании Apple, которые имеют доступ к информации о новых устройствах и к самым гаджетам. О регулировании применения видеорегистраторов во время перерывов пока что никакой информации нет.
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Ирония всей истории заключается в том, что сама компания Apple официально никаких заявлений на этот счёт не делала. Информация об использовании нательных видеокамер тоже появилась в результате утечки.
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