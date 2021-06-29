Xiaomi Mi 12 получит Snapdragon 895 и 200-Мп камеру
Китайская компания Xiaomi официально заявила о планах выпустить смартфон на базе однокристальной системы Snapdragon 888+ во второй половине 2021 года. А тем временем на просторах всемирной паутины появилась информация о тестах флагмана следующего поколения под названием Xiaomi Mi 12.
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Грядущую новинку могут представить в декабре нынешнего года. Она будет оборудована мобильным процессором Snapdragon 895, выполненным по нормам 5-нанометровой технологии. Чипсет анонсируют в первых числах декабря 2021 года в рамках очередной конференции Snapdragon Tech Summit.
Xiaomi Mi 12 будет оснащён дисплеем на органических светодиодах с интегрированным биометрическим сенсором. Матрица OLED получит поддержку частоты обновления изображения 120 Гц, разрешение Wide Quad HD+, а диагональ пока что не уточняется. Также смартфону обещают 120-ваттную быструю проводную зарядку и 67-ваттную беспроводную. Ёмкость встроенного аккумулятора пока что не раскрывается.
Наряду с однокристальным процессором Snapdragon 895 главной фишкой Xiaomi Mi 12 станет 200-мегапиксельная основная камера на базе датчика изображения Samsung. Сенсор был анонсирован ещё в конце первого квартала текущего года. Его дебют состоится в конце лета в составе сгибаемого флагмана нового поколения Samsung Galaxy Z Fold 3.
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Xiaomi Mi 12 станет первым смартфоном китайской компании с операционной системой Android 12 сразу из коробки. В продаже модель появится с предустановленным программным обеспечением MIUI 13, которое дебютирует в составе экспериментального телефона Xiaomi Mi MIX 4 через пару месяцев.
Стоимость Xiaomi Mi 12 пока что не уточняется. Есть вероятность, что флагман нового поколения будет немного дороже стандартных изданий двух предыдущих поколений. Напомним, что Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 10 в Китае оценили в 610-720 долларов в зависимости от комплектации, а в Европе их официальная стоимость составила 749-899 евро и 799-899 евро соответственно.
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