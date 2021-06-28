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Компания Qualcomm приняла участие в выставке Mobile World Congress 2021, которая впервые за много лет проходит летом, а не в феврале-марте. На конгрессе американский чипмейкер представил новый мобильный процессор Snapdragon 888+, который является улучшенной версией чипа Snapdragon 888, анонсированного в декабре прошлого года.

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Версия Plus имеет единственное отличие от обычной однокристальной системы. Заключается оно в повышении на 160 МГц пиковой частоты ядра Cortex-X1. Теперь она составляет 2,995 ГГц. Это максимальный показатель для конкретного ядра, но не рекорд в целом. Напомним, максимальной частотой обладает CPU в Snapdragon 870 – 3,2 ГГц. Но в производительном кластере используются ядра Cortex-A77 вместо Cortex-X1.

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Общая производительность однокристальной системы выросла примерно на 20% составив 32 TOPS вместо 26 TOPS. Заметим, что до сих пор нет точного ответа, смогут ли производители смартфонов создать эффективную систему охлаждения, чтобы мобильный процессор смог длительное время удерживать пиковую частоту без троттлинга. Кроме того, практическая ценности повышения частоты CPU тоже вызывает вопросы ввиду избыточности такой производительности для умных телефонов.

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Snapdragon 888+ тоже выполняется по нормам 5-нанометровой технологии, имеет графический контроллер Adreno 660 и сигнальный процессор Spectra 580 ISP. Однокристальная система поддерживает камеры разрешением до 200 Мп (Xiaomi готовит модель с сенсором на 192 Мп), видео в 8K ULTRA HD при 30 к/сек, 4K ULTRA HD при 120 к/сек и 720p при 960 к/сек. Также отметим интегрированный модем Snapdragon X60 для работы в мобильных сетях пятого поколения.

Первые смартфоны на базе мобильного процессора Snapdragon 888+ появятся во второй половине текущего года. О планах выпустить модель с новой однокристальной системой на борту рассказали Xiaomi, Motorola, vivo, ASUS и Honor. Последняя уже в августе представит Honor Magic 3.

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Напомним, что Snapdragon 865+ в отличие от Snapdragon 855+ не смог стать очень популярным. Прошлогодняя система-на-чипе используется лишь в Samsung Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G, ASUS ZenFone 7 Pro и нескольких игровых смартфонах Lenovo, ASUS и Nubia. Насколько популярной станет новинка, покажет только время.