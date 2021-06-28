Xiaomi Mi 11 перестал работать в режиме 120 Гц после обновления MIUI 12.5
«Не баг, а фича». Вновь легендарная фраза лучше всего характеризует ситуацию со сбоями в работе прошивки MIUI 12.5. О новой проблеме начали сообщать владельцы смартфона Xiaomi Mi 11. Правда, сама китайская компания называет её специально добавленной функцией.
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Речь идёт о том, что флагман нового поколения автоматически переключается в режим 60 Гц, даже если в настройках вручную выбрать частоту обновления изображения 120 Гц. Пользователи негодуют, из-за того, что производитель не даёт им самим выбирать режим использования смартфона, за который они отдали от 620 долларов (45 000 рублей) в Китае, от 749 евро (65 000 рублей) в Европе и 85 990 рублей в России.
Производитель весьма оперативно отреагировал на жалобы владельцев Xiaomi Mi 11. Команда разработчиков заявила, что подавляющее большинство источников воспроизведения выдаёт материалы с частотой обновления 30 Гц или 60 Гц. Таким образом, выбор частоты обновления 120 Гц никак не повлияет на качество изображения и визуальное восприятие, но заметно (не в лучшую сторону) скажется на времени автономной работы. В связи с этим в программном обеспечении MIUI 12.5 было добавлено ограничение на 60 Гц.
Напомним, что Xiaomi Mi 11 стал первым смартфоном китайской компании, который получил дисплей формата WQHD+. В основе лежит панель OLED диагональю 6,81 дюйма с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Экран отличается изогнутыми боковыми гранями и встроенным биометрическим сенсором, который может измерять частоту сердечных сокращений.
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Флагман нового поколения стал первым в мире смартфоном на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888. Также отметим основную камеру разрешением 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп, аккумуляторную батарею ёмкостью 4 600 мА*ч, быструю зарядку мощностью 55 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным путём. Работает модель уже на базе программного обеспечения MIUI 12.5 Stable с операционной системой Android 11.
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