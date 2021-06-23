Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На просторах всемирной паутины начали массово появляться жалобы владельцев некоторых популярных смартфонов Xiaomi на работу дисплеев их устройств. Свои жалобы они подтверждают видеороликами. Один из них вы можете посмотреть ниже.

реклама

Проблема заключается в работе тачскрина, который не реагирует на прокрутку изображения вверх. При этом ошибка проявляется примерно два раза в день. Она была замечена на семи смартфонах китайской компании. Это Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra и Mi 11 Lite 4G / 5G, Xiaomi Mi 10T Pro, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

В моделях установлены разные панели, то есть проблема носит программный характер. В Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Ultra используются экраны OLED формата WQHD+ с частотой обновления 120 Гц. Версии Lite 4G и 5G тоже оснащаются матрицами OLED, но частота обновления снижена до 90 Гц, а разрешение – до Full HD+. В Redmi Note 10 Pro установлена 120-герцевая панель AMOLED FHD+, а Xiaomi Mi 10T Pro и Redmi Note 9S обзавелись жидкокристаллическими дисплеями Full HD+ с частотой обновления 144 Гц и 60 Гц соответственно.

реклама

Пользователи изначально связывали неполадку с обновлением программного обеспечения до версии MIUI 12.5. Но со временем о сбоях в работе тачскрина начали писать владельцы смартфонов с прошивкой MIUI 12, которые решили не устанавливать MIUI 12.5.

Китайская компания пока что на жалобы не реагировала. Но владельцы смартфонов сами нашли способ решить проблему. Некоторым пользователям удалось полностью избавиться от неё полным сбросом настроек до заводских. Временное решение – перезагрузка устройства.

Заметим, что почти все смартфоны, о которых мы написали выше, продаются официально в России. Xiaomi Mi 11 на процессоре Snapdragon 888 обойдётся в 75 990 рублей с учётом скидки 10 000 рублей в модификации 8/256 ГБ. Версия Lite 4G на Snapdragon 732G с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти подешевела на 4 000 рублей и стоит 28 990 рублей.

реклама

Xiaomi Mi 11 Lite 5G в то же модификации, но с чипсетом Snapdragon 780G обойдётся в 37 990 рублей, а флагман прошлого поколения Xiaomi Mi 10T Pro на Snapdragon 865 доступен за 49 990 рублей. Redmi Note 10 Pro на Snapdragon 732G можно приобрести за 25 990 рублей вместо 28 990 рублей, а Redmi Note 9S уже сняли с продаж. Его рекомендованная цена составляла 17 990 рублей. Xiaomi Mi 11 Ultra – единственная модель из всех, которая не появилась в России.