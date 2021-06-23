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Распродажа ПО: Windows 10 и полезные утилиты со скидкой до 90%

До выхода операционной системы Windows 11 сервис KeysOff даёт всем пользователям ещё один шанс обзавестись лицензией к ОС Windows 10.
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В магазине KeysOff запущена новая распродажа ключей для программного обеспечения. До выхода операционной системы Windows 11 сервис даёт всем пользователям ещё один шанс обзавестись лицензией к ОС Windows 10. Специальное предложение ограничено во времени.

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В рамках распродажи доступны не только ключи к операционной системе. В акции принимают участие полезные утилиты для macOS и Windows вместе с пакетами программного обеспечения для офисной работы от Microsoft. Все предложения мы разделим на четыре категории:

  • специальные предложения;
  • скидки 40% на Windows;
  • скидки 55% на Windows и MS Office;
  • утилиты.
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Но для начала мы рассмотрим, что же есть в каталоге интернет-магазина. И забегая наперёд, отметим, что магазину есть что предложить пользователям.

STEAM GAMES

Первый раздел – STEAM. Сюда, как вы поняли, входят игры, которые активируются через одноимённый магазин. Предложений не так много, как на некоторых других подобных ресурсах, но выбирать есть из чего. Например, Resident Evil 3 за 60 долларов с небольшим с учётом скидки.

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Тут же есть Wasteland 3 за 71 доллар и Iron Harvest за 60 долларов. Любителем автосимуляторов предлагается Dirt 5 за 67 долларов, а почти вдвое больше стоит NBA 2k21 для поклонников Национальной баскетбольной ассоциации. Вместе с играми есть и дополнения к ним. Например, обновление Arsenal Edition или FC Barcelona Edition для PES 2021.

ORIGIN GAMES

Второй раздел предлагает игры, доступные в магазине Origin, где свои проекты «выставляет» канадская студия EA. Выбор тоже назвать широким сложно, как и в предыдущей категории. Но не самые продвинутые пользователи кое-что для себя найти смогут.

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Battlefield V, в частности, обойдётся в 70 долларов. За FIFA 21 нужно заплатить почти столько же, а при покупке Star Wars Squadrons или Rocket Arena – Mythic Edition придётся отдать в каждом случае примерно на 25 долларов меньше.

UPLAY GAMES

Категория Uplay предлагает нам несколько игр из фирменного магазина Ubisoft. Заметим, что игры в этом разделе стоят заметно дороже, чем в остальных.

Например, в 70 долларов обойдётся Far Cry 6 (предварительный заказ). Столько же нужно отдать за Anno 1800. Но тут никаких предзаказов не нужно делать. Почти на 2 доллара дороже стоят AC Valhalla и Watch Dogs Legion.

BATTLENET GAMES и EPIC GAMES

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Четвёртая категория на сайте KeysOff предлагает ещё полдюжины игр. Причём здесь есть как доступные вроде ремастера StarCraft и Diablo 3 Reaper of Souls стоимостью 11 долларов и 23 доллара соответственно, так и дорогие CoD Modern Warfare 2019 и Black Ops 4 за 70 долларов.

Последняя категория, которая касается игр – EPIC GAMES. Здесь есть лишь пять предложений. Чтобы приобрести всё, вам нужно около 320 долларов. В списке Borderlands 3 с изданием Deluxe и сезонным пропуском, дополнение к игре и популярная SnowRunner.

Отдельно отметим ещё два раздела. Первый – PC GAMES, где просто собраны все игры из категорий, которые мы рассмотрели выше. Второй – TOOLS. Это новый раздел с утилитами, но детальнее к ним мы ещё вернёмся, когда будем рассматривать предложения, доступные на распродаже, чем и займёмся дальше.

Специальные предложения

Хоть уже завтра компания Microsoft представит операционную систему Windows 11, от этого менее актуальной Windows 10 не станет. Тем более её поддержка ещё точно будет осуществляться, как минимум, четыре года. Чтобы приобрести ключ к Windows 10 Professional вам нужно менее восьми с половиной долларов. Две лицензии OEM обойдутся менее чем в 13 долларов.

В списке специальных предложений есть не только ключи к операционной системе. Магазин KeysOff предлагает со скидкой офисные пакеты Microsoft Office 2016 Professional Plus и Office 2019 Professional Plus. Стоимость по скидке составляет примерно 23 доллара и 30 долларов соответственно.

Чтобы сделать заказ, нужно перейти на страницу товарной позиции по ссылке, указанной в таблице ниже. Там же вы можете найти точные цены на ключи. Для скидки промокоды не нужны.

Продукт
Стоимость
В магазин --->
Windows 10 Pro
$8.41
Windows 10 Pro | 2 PC
$12.51
MS Office 2016 Pro Plus
$22.76
MS Office 2019 Pro Plus
$29.93

Скидки 40% на Windows

В этом разделе сосредоточимся исключительно на OEM-лицензиях для операционной системы Windows. Правда, Windows 10 Professional тут отсутствует. Для того, чтобы приобрести ключ к профессиональному изданию, рекомендуем посмотреть в предыдущую таблицу.

А вот Windows 10 Home можно обзавестись со скидкой 40%. Для этого нужно использовать промокод SOLE40. Цена лицензии составляет чуть менее 10 долларов по акции. Два ключа обойдутся вам в среднем чуть более чем в 8 долларов за штуку с учётом 40-процентной скидки.

Промокод SOLE40 можно применить ещё к трём предложениям. Первое – Windows 10 Enterprise 2019 LTSC почти за 11 долларов. Второе – Windows Server 2019 Standard. Третье – Windows Server 2016 Standard. Причём обе редакции оцениваются в 19 долларов с небольшим. Все ссылки и точные цены – в таблице.

Продукт
Промокод
Стоимость
В магазин --->
Windows 10 Home
SOLE40
$9.79
Windows 10 Home | 2 PC
SOLE40
$16.29
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
SOLE40
$10.96
Windows Server 2019 Standard
SOLE40
$19.27
Windows Server 2016 Standard
SOLE40
$19.27

Скидки 55% на Windows и MS Office

Снизить цену на 55% можно за счёт промокода SOLE55. Приобрести со скидкой можно набор офисных программ Microsoft Office 2016 Professional Plus вместе с Windows 10 Professional почти за 30 долларов. Примерно столько же стоит тот же MS Office, но с Windows 10 Home. За редакцию MS Office 2019 Professional Plus придётся доплатить чуть менее 10 долларов вне зависимости от версии операционной системы.

В 35 долларов вам обойдётся комплект MS Office 2016 Home & Student для ПК на базе ОС Windows. Редакция 2019 года стоит лишь на полтора доллара дороже. А вот Microsoft Office 2019 Home & Business для Windows стоит дороже сразу на 14 долларов дороже.

Для владельцев ПК под управлением операционной системы macOS тоже есть предложения. В частности, MS Office Home & Business. Издание 2016 года стоит 70 долларов, а 2019 года – почти 117 долларов с учётом 55-процентной скидки.

Также отметим MS Visio 2019 Professional Plus стоимость чуть менее 20 долларов. По традиции, все ссылки наряду с точными ценами указаны в таблице ниже.

Продукт
Промокод
Стоимость
В магазин --->
Windows 10 Pro + MS Office 2016 Pro Plus
SOLE55
$29.30
Windows 10 Home + MS Office 2016 Pro Plus
SOLE55
$29.61
MS Office 2016 Home & Student
SOLE55
$35.41
Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Plus
SOLE55
$38.68
Windows 10 Home + MS Office 2019 Pro Plus
SOLE55
$38.74
MS Office 2019 Home & Student
SOLE55
$36.89
MS Office 2019 Home & Business | PC
SOLE55
$50.73
MS Office 2016 Home & Business | macOS
SOLE55
$69.18
MS Office 2019 Home & Business | macOS
SOLE55
$116.69
MS Visio 2019 Pro Plus
SOLE55
$19.67

Скидки на утилиты

В рамках распродажи утилиты доступны со скидкой 90% без любых промокодов, купонов и прочего. Заметим, что по скидке предлагает сразу шесть утилит. При этом пять из них стоят чуть более 10 долларов. Первая – Wise Care 365 для очистки системы от хлама. Она доступна со скидкой свыше 63%. Вторая – iBoysoft NTFS Standard для работы с накопителями в среде macOS. Она подешевела на 80%.

Третья утилита – Advanced SystemCare 14 Pro, упавшая в цене на треть. Она повышает скорость работы Windows. Четвёртая – MacBooster 8 для удаления ненужных файлов операционной системы (скидка 90%), а пятая – Total Uninstall Standard для тех же задач (скидка 33%).

Наконец, шестая утилита называется Ashampoo Photo Commander. С учётом 33-процентной скидки стоимость программного обеспечения составляет чуть более 15 долларов. Ссылки ждут вас в таблице ниже.

Продукт
Стоимость
В магазин --->
Wise Care 365 | 1 PC | 1 год
$10.24
iBoysoft NTFS Standard | macOS
$10.24
Advanced SystemCare 14 Pro | 1 PC | 1 год
$10.24
MacBooster 8
$10.24
Total Uninstall Standard
$10.24
Ashampoo Photo Commander
$15.36

Заказ, оплата, доставка

В оформлении заказа на сайте KeysOff нет ничего сложно, но есть нюанс, о котором расскажем чуть позже. Для начала отметим, что для покупки ключей создавать аккаунт не обязательно, но всё же рекомендуется сделать это, если планируете покупать лицензии здесь на постоянно основе.

Важно! Промокод SOLE55 действует исключительно на те предложения, которые указаны в третьей таблице данной статьи. А вот промокод SOLE40 можно использовать при заказе ключей как со второй таблицы, так и из третьей. Таким образом, у вас не получится оформить одним заказом лицензии из двух таблиц.

Например, если вам нужны пакет Microsoft Office 2019 Home & Student и два ключа к операционной системе Windows 10 Home, придётся оформлять два заказа. Иначе при активации промокода SOLE55 будет снижена стоимость MS Office 2019 Home & Student, но после использования кода SOLE40 предыдущий купон будет деактивирован.

Мы же рассмотрим процесс оформления заказа на примере двух лицензий к операционной системе Windows 10 Home. Стоимость составляет чуть более 27 долларов. После активации купона SOLE40 она падает почти на 11 долларов и составляет порядка 16 долларов.

Во время расчёта при отсутствии учётной записи можно остаться гостем и продолжить оформление заказа. Оплатить ключи можно сразу же с карт VISA или MasterCard. Но система не всегда принимает оплату. Рекомендуемый вариант – PayPal. Для этого сначала нужно выбрать сервис Cwalletco. После проведения транзакции ключи будут отправлены письмом на электронную почту, которую необходимо указывать во время оформления заказа.

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