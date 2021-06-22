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Весной появилась информация о том, что в конце второго квартала 2021 года компания Xiaomi представит программное обеспечение MIUI 13. Но спустя несколько дней производитель выступил с опровержением. Параллельно он подтвердил, что работа над новой версией прошивки ведётся с апреля прошлого года, когда состоялась премьера оболочки MIUI 12.

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Анонс программного обеспечения MIUI 13 ожидается во второй половине нынешнего года. Новая прошивка станет доступна для восьми десятков смартфонов компании из Поднебесной. Среди них – 40 моделей Redmi, 28 устройств Mi и 12 девайсов POCO. Но есть один нюанс. А теперь обо всём поговорим детальнее.

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Начнём со смартфонов POCO. Компания обещает, что MIUI 13 станет доступна для всех устройств двухлетней давности. Сюда, конечно же, входят недавние новинки POCO M3 Pro, POCO X3 Pro, POCO F3 и POCO M2 Reloaded. Также в списке более старые POCO M2, POCO M2 Pro, POCO M3, POCO X3 / X3 NFC, POCO F2 Pro и ещё неанонсированные POCO F3 GT и POCO X3 GT.

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Китайский производитель может выпустить обновление программного обеспечения для всех смартфонов семейств Redmi Note 8, Redmi Note 9 и Redmi Note 10. Суммарно их насчитывается 19, если учитывать все модели для разных регионов с идентичными характеристиками. Например, индийский Redmi Note 9 Pro является прообразом европейского Redmi Note 9S.

Семейства Redmi K20, Redmi K30 и Redmi K40 тоже получат прошивку MIUI 13 в полных составах. Первое включает три модели, второе – восемь, а третье – четыре. То есть суммарно это ещё полтора десятка смартфонов. Кроме того, среди устройств бренда отметим Redmi 10 4G / 5G, версию Pro с поддержкой 5G, а также Redmi 9, Redmi 9T и Redmi 9 Prime.

И в завершение уделим внимание топовым и предтоповым моделям Mi. Для начала отметим, что MIUI 13 должна выйти на всех флагманские смартфоны компании трёх последних поколений. Это Xiaomi Mi 9 с версиями Pro и Explorer Edition, Xiaomi Mi 9T Pro, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 10T / 10T Pro, Xiaomi Mi 11X / 11X Pro, Xiaomi Mi 11i, а также Xiaomi Mi 10 / Mi 11 с версиями Pro и Ultra.

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Сгибаемый флагман Xiaomi Mi MIX FOLD тоже в списке. Кроме того, обновится программное обеспечение в более скромных Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi CC9 Pro / Pro Premium, Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro, Xiaomi Mi 10i, Xiaomi Mi 10 Lite / Youth, Xiaomi Mi 10G Lite и Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G.

В начале материала мы упоминали о нюансе. Связан он с неоднозначностью трактовки информации о том, что MIUI 13 станет доступна для смартфонов двухлетней давности. Если речь идёт о моделях, которые вышли с 2019 года, то обновление станет доступно для 80 устройств. Но если отсчитывать два года от даты презентации MIUI 13, то список будет урезан на полторы дюжины моделей.