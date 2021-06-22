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Падение Ethereum ниже 2 000 долларов привело к очередной волне снижения цен на GeForce RTX 3070

Скидки достигают 60 000 рублей.
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MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Китайские власти требованием закрыть свыше двух десятков крупных компаний по добыче Bitcoin в провинции Сычуань ещё раз обрушили рынок криптовалюты. За неделю почти на четверть подешевели Binance Coin и Ethereum, а цена Bitcoin упала примерно на 20%.

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На минувших выходных хешрейт сети Bitcoin впервые с ноября опустился до 91 Eh/s. Вчера, 21 июня 2021 года, впервые за месяц стоимость Ethereum упала ниже отметки 2 000 долларов. На момент написания материала цена одной монеты «эфира» составляет примерно 1 950 долларов. Это привело к очередной волне снижения стоимости графических ускорителей. В частности, в магазине «Ситилинк», видеокарты GeForce RTX 3070 доступны со скидкой почти до 60 000 рублей.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

В 179 990 рублей обойдётся карта серии GAMING OC компании Gigabyte. Ускоритель тайваньского производителя упала в цене на 59 000 рублей. Модель имеет GPU с частотой до 1 815 МГц, что на 5,2% выше в сравнении с эталонным показателем.

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Следующая модель – GeForce RTX 3070 WHITE OC EDITION серии ROG STRIX тайваньского технологического гиганта ASUS. Частота графического процессора в турборежиме составляет 1 935 МГц (+12,17% от эталона). Стоимость – 157 400 рублей вместо 198 990 рублей.

GeForce RTX 3070 GAMING линейки TUF от ASUS упала в цене со 195 020 рублей до 155 420 рублей. Она оснащается GPU с частотой до 1 845 МГц (+7%) в режиме Boost. Столько же стоит и AORUS GeForce RTX 3070 MASTER в исполнении Gigabyte с такой же пиковой частотой.

Сразу несколько ускорителей GeForce RTX 3070 в «Ситилинк» можно приобрести за 154 430 рублей. Первый – GAMING Z TRIO производства MSI с частотой до 1 845 МГц (+7%). Второй – ASUS GeForce RTX 3070 DUAL с частотой 1 800 МГц (+4,5%). Третий – GAMING X TRIO, тоже в исполнении MSI. Частота составляет 1 830 МГц (+6%). Четвёртый – GeForce RTX 3070 EAGLE производства Gigabyte с частотой 1 770 МГц (+2,6%).

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Ещё три модели обойдутся в 153 440 рублей по скидке порядка 40 000 рублей. Ускоритель Palit серии JETSTREAM трудится на эталонной частоте 1 725 МГц, как и карта линейки GameRock той же компании. В модели серии GamingPro OC частота повышена на 2,6% и составляет 1 770 МГц.

Gigabyte GeForce RTX 3070 VISION OC все желающие смогут приобрести за 152 450 рублей вместо 193 990 рублей. Она оснащается GPU с частотой до 1 815 МГц (+5,2%). А самая доступна модель упала в цене почти на 55 000 рублей и теперь стоит 140 990 рублей. Это GeForce RTX 3070 GamingPro от Palit.

Но за скобки мы выносим видеокарту GeForce RTX 3070 GameRock OC V1 LHR, которая не используется для майнинга, так что пертурбации на рынке криптовалюты особо на её цене не должны сказываться. Но всё же стоимость упала более чем на 40 000 рублей и составляет 133 640 рублей вместо 175 99,0 рублей. GPU в карте трудится на частоте 1 845 МГц (+7%) в режиме Boost.

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Напомним, что в GeForce RTX 3070 используется чип GA104 с 5 888 потоковыми процессорами и 46 ядрами трассировки лучей. 8-нанометровый GPU соединён с видеопамятью 256-битной шиной. Объём VRAM типа GDDR6 составляет 8 ГБ, физическая частота – 1 750 МГц, а эффективная – 14 ГГц. Пропускная способность достигает 448 ГБ/сек.

GeForce RTX 3070 представили в прошлом году. Официальная рекомендованная цена карты в США составила 499 долларов (630 долларов). В России модель оценили примерно в 46 000 рублей. Как видим, даже несмотря на большое падение цены, стоимость ускорителя всё ещё втрое выше рекомендованной.

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Падение Ethereum ниже 2 000 долларов привело к очередной волне снижения цен на GeForce RTX 3070
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