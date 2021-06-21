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Суммарный объём вычислительных мощностей, используемых при добыче криптовалюты Bitcoin, продолжает снижаться. Очередной причиной стала ещё одна волна ужесточения норм регулирования сферы цифровых активов в Китайской Народной Республике.

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Хешрейт сети, по данным BitInfoCharts, по состоянию на 20 июня 2021 года составлял 91 EH/s. Это минимальное значение начиная с ноября минувшего года. Правда, уже сегодня, 21 июня 2021 года, в 10:15 МСК хешрейт вырос до отметки 104 Eh/s.

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Падение данного показателя началось после того, как китайское правительство приняло решение в мае текущего года ужесточить индустрию цифровых активов. Например, за ночь 10 июня 2021 года хешрейт снизился сразу на четвёрть, составив 123 EH/s.

Из-за действий властей страну вынуждены были покинуть крупные компании BTC.TOP и HashCow, занимающиеся добычей Bitcoin. В то же время криптовалютным биржам Bybit и Huobi пришлось прекратить обслуживание клиентов из материковой части Китае.

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На прошлой неделе Энергетическое бюро совместно с Комиссией по развитию и реформам Сычуань потребовали запретить работу более чем двух дюжин крупных фирм, которые занимались добычей Bitcoin. Причиной стало пагубное влияние на экологию. Ранее Сычуань была второй провинцией на территории Поднебесной по объёмам майнинга основной криптовалюты. Теперь она присоединилась к провинциям Синцзян, Цинхай и Юньнань, в которых уже ввели запрет на майнинг.

Само собой, Bitcoin резко отреагировал на такие новости из Китайской Народной Республики. За 24 часа цена главной криптовалюты упала более чем на 6% и приблизилась к 33 000 долларов. Капитализация снизилась до 618,3 млрд долларов. Всего за неделю цифровая валюта уже потеряла свыше 17% в цене.

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Ещё быстрее дешевеет Ethereum. Цена «эфира» снизилась более чем на 20% за неделю, причём за сутки валюта подешевела почти на 8%. Сейчас стоимость одной монеты составляет 2 000 долларов. Это самый низкий показатель начиная с мая текущего года. Капитализация – 234,5 млрд долларов. Параллельно цены графических ускорителей падают как в российских магазинах, так и на eBay. Например, одна из видеокарт GeForce RTX 3080 уже подешевела более чем на 100 000 рублей, но стоимость всё ещё далека от рекомендованной производителем.

Валюта-мем Dogecoin упала почти на 10% за сутки. Её курс уже опустился до 0,25 доллара. Кроме того, в топ-10 по капитализации примерно на 10% за последние 24 часа подешевели Uniswap и Cardano. Цена BNB снизилась до 318 долларов за монету. Криптовалюта биржи Binance продолжает удерживать четвёртую строчку с рыночной капитализацией примерно 48,8 млрд долларов.