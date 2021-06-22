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Шуточная криптовалюта Dogecoin рухнула за сутки на 42%

Сегодня утром стоимость немного выросла.
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В середине весны текущего года шуму на рынке криптовалют наделала шуточная цифровая валюта Dogecoin. Американский миллиардер Илон Маск пророчил ей светлое будущее, обещал подарить несколько монет своей матери и вообще отправлял Dogecoin «to the moon».

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Цифровая валюта появилась на биржах в конце первого квартала этого года. До начала апреля её стоимость находилась в пределах 0,05-0,06 доллара, но лишь за пару дней в середине апреля увеличилась почти на 200%, составив 0,1334 доллара за монету.

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15 апреля 2021 года начался резкий рост Dogecoin. За двое суток курс подскочил ещё в три раза и достиг отметки 0,4 доллара. Но очень быстро опустился к 0,22 доллара за монету. Пик же пришёлся на начало мая текущего года, когда цена Dogecoin превышала отметку 0,7 доллара. До этого были небольшие спады. Один из них начался после того, как курс впервые составил 0,5 доллара.

После пика Dogecoin вместе с другими цифровыми валютами начала падать. За последние сутки её стоимость уменьшилась почти в два раза (-42%) – 0,2851 доллара до 0,1665 доллара. Сегодня утром криптовалюта немного отыграла. По состоянию на 10:57 МСК её цена составляет 0,2029 доллара.

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Также стоит отметить, что в мае Dogecoin вышла на третью строчку по рыночной капитализации, уступая лишь Bitcoin и Ethereum. Сейчас криптовалюта опустилась на седьмое место и может пропустить вперёд USD Coin. Капитализация Dogecoin составляет 26,49 млрд долларов. Выше находятся, помимо Bitcoin и Ethereum, Tether (62,5 млрд долларов), Binance Coin (43,8 млрд долларов), Cardano (38,74 млрд долларов) и XRP (28,7 млрд долларов).

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worlock
11:50
Они вроде все шуточные. Ничего серьёзного в них нет. Наживается лишь определённый круг лиц
Шуточна криптовалюта Dogecoin рухнула за сутки на 42%
burbetelgeuse
11:49
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Lamerusha Lat
11:44
Мдеее, трещит по швам вся крипта. Неужели ей действительно каюк?
Шуточна криптовалюта Dogecoin рухнула за сутки на 42%
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