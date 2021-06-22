Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В середине весны текущего года шуму на рынке криптовалют наделала шуточная цифровая валюта Dogecoin. Американский миллиардер Илон Маск пророчил ей светлое будущее, обещал подарить несколько монет своей матери и вообще отправлял Dogecoin «to the moon».

реклама

Цифровая валюта появилась на биржах в конце первого квартала этого года. До начала апреля её стоимость находилась в пределах 0,05-0,06 доллара, но лишь за пару дней в середине апреля увеличилась почти на 200%, составив 0,1334 доллара за монету.

анонсы и реклама -70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -70 000р на 3080 Palit в Ситилинке -49 000р на MSI 3070 за пару дней -38 000р на 14Tb Seagate 7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti -40 000р на 14Tb Seagate <b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b> -45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda -30 000р на 14Tb Toshiba -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple

15 апреля 2021 года начался резкий рост Dogecoin. За двое суток курс подскочил ещё в три раза и достиг отметки 0,4 доллара. Но очень быстро опустился к 0,22 доллара за монету. Пик же пришёлся на начало мая текущего года, когда цена Dogecoin превышала отметку 0,7 доллара. До этого были небольшие спады. Один из них начался после того, как курс впервые составил 0,5 доллара.

После пика Dogecoin вместе с другими цифровыми валютами начала падать. За последние сутки её стоимость уменьшилась почти в два раза (-42%) – 0,2851 доллара до 0,1665 доллара. Сегодня утром криптовалюта немного отыграла. По состоянию на 10:57 МСК её цена составляет 0,2029 доллара.

реклама

Также стоит отметить, что в мае Dogecoin вышла на третью строчку по рыночной капитализации, уступая лишь Bitcoin и Ethereum. Сейчас криптовалюта опустилась на седьмое место и может пропустить вперёд USD Coin. Капитализация Dogecoin составляет 26,49 млрд долларов. Выше находятся, помимо Bitcoin и Ethereum, Tether (62,5 млрд долларов), Binance Coin (43,8 млрд долларов), Cardano (38,74 млрд долларов) и XRP (28,7 млрд долларов).