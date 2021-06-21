Xiaomi Mi CC10 получит уникальную камеру с 12-кратным оптическим зумом
В конце 2019 года китайская компания Xiaomi представила первые в мире смартфоны, в арсенал которых вошли 108-мегапиксельные камеры. Они назывались Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium. В будущем обе модели дебютировали в России как Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro соответственно. Сейчас компания ведёт работу над смартфоном нового поколения под названием Xiaomi Mi CC10.
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Грядущая новинка будет оборудована 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870. Чип дебютировал в начале этого года в Motorola Edge S стоимостью от 310 долларов. Главной особенностью однокристальной системы является пиковая частота процессорных ядер 3,2 ГГц. Это рекордное значение среди всех чипсетов для смартфонов.
Фишкой Xiaomi Mi CC10 станет основная камера. Её компоновка пока что не раскрывается, но уже известно, что главный модуль будет построен на базе 108-мегапиксельного датчика изображения. Также в состав основной камеры войдёт первый на рынке телеобъектив с 12-кратным оптическим увеличением. В настоящее время максимальный коэффициент оптического масштабирования – 10x. Похвастаться 10-кратным оптическим зумом могут Huawei Mate 40 Pro+, Huawei Mate 450 RS Porsche Design, Huawei P40 Pro+ и Samsung Galaxy S21 Ultra. Все они стоят более 1 000 евро.
Xiaomi Mi CC10 может стать единственным смартфоном нового поколения, тогда как в 2019 году в рамках серии CC компания анонсировала сразу пять моделей: Mi CC9, Mi CC9 Meitu, Mi CC9e, Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium. Грядущей новинке обещают операционную систему Android 11, программное обеспечение MIUI 12.5, NFC, дисплей на органических светодиодах с поддержкой повышенной частоты обновления и 8 ГБ оперативной памяти. Анонс смартфона в Китае запланирован на июль текущего года, а выход глобальной версии ожидается во второй половине третьего квартала.
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