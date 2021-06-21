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В конце 2019 года китайская компания Xiaomi представила первые в мире смартфоны, в арсенал которых вошли 108-мегапиксельные камеры. Они назывались Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium. В будущем обе модели дебютировали в России как Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro соответственно. Сейчас компания ведёт работу над смартфоном нового поколения под названием Xiaomi Mi CC10.

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Грядущая новинка будет оборудована 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870. Чип дебютировал в начале этого года в Motorola Edge S стоимостью от 310 долларов. Главной особенностью однокристальной системы является пиковая частота процессорных ядер 3,2 ГГц. Это рекордное значение среди всех чипсетов для смартфонов.

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Фишкой Xiaomi Mi CC10 станет основная камера. Её компоновка пока что не раскрывается, но уже известно, что главный модуль будет построен на базе 108-мегапиксельного датчика изображения. Также в состав основной камеры войдёт первый на рынке телеобъектив с 12-кратным оптическим увеличением. В настоящее время максимальный коэффициент оптического масштабирования – 10x. Похвастаться 10-кратным оптическим зумом могут Huawei Mate 40 Pro+, Huawei Mate 450 RS Porsche Design, Huawei P40 Pro+ и Samsung Galaxy S21 Ultra. Все они стоят более 1 000 евро.

Xiaomi Mi CC10 может стать единственным смартфоном нового поколения, тогда как в 2019 году в рамках серии CC компания анонсировала сразу пять моделей: Mi CC9, Mi CC9 Meitu, Mi CC9e, Mi CC9 Pro и Mi CC9 Pro Premium. Грядущей новинке обещают операционную систему Android 11, программное обеспечение MIUI 12.5, NFC, дисплей на органических светодиодах с поддержкой повышенной частоты обновления и 8 ГБ оперативной памяти. Анонс смартфона в Китае запланирован на июль текущего года, а выход глобальной версии ожидается во второй половине третьего квартала.