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GeForce RTX 3080 ещё сильнее подешевели после резкого падения цены Ethereum – скидки до 100 000 руб.

Стоимость Ethereum упала до 2 000 долларов.
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Ethereum приближается к минимальному значению начиная с 23 мая текущего года, когда курс провалился ниже 1 900 долларов. Пока что одна монета оценивается примерно в 2 000 долларов. За неделю стоимость криптовалюты упала почти на 21%. В топ-10 цифровых валют по капитализации Ethereum по темпам падения цены уступает лишь XRP (-21,98%) и Dogecoin (-21,97%).

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На фоне всего этого стоимость видеокарт GeForce RTX 3080 снизилась ещё сильнее. Ускоритель имеет 10 ГБ оперативной памяти типа GDDR6X с частотой до 19 ГГц и пропускной способностью 760,3 ГБ/сек. В GPU, который выполняется по 8-нанометровой технологии, есть 8 704 потоковых процессора и 68 ядер трассировки лучей. В «Ситилинк» скидки на графические ускорители уже достигают 100 000 рублей. Всего в магазине доступна дюжина адаптеров на базе осенней видеокарты компании NVIDIA.

анонсы и реклама
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-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 GAMING – самая дорогая из предлагаемых моделей наряду с Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE. Обе стоят 227 690 рублей. Но если первая модель подешевела на 27 000 рублей, то вторая потеряла в цене более 72 000 рублей. Ранее её стоимость составляла 299 990 рублей.

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Карта компании ASUS разгоняется до 1 740 МГц (+1,75% от эталона). Она имеет три вентилятора и три разъёма 8 pin. Как и в референсной модели, здесь установлен три порт DP 1.4, а вот разъёмов HDMI 2.1 в отличие от эталонной версии предусмотрено два вместо одного.

Видеокарта в исполнении Gigabyte выделяется системой водяного охлаждения. Она рассчитана на два слота. Ускоритель обзавёлся тремя портами HDMI 2.1 и имеет только два 8-контактных разъёма для подключения питания от БП. GPU разгоняется до 1 840 МГц в режиме Boost. Прирост в сравнении с эталонным показателем составляет около 8%.

По 225 710 рублей с учётом скидки 72 000 рублей и 70 000 рублей стоят MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO и Gigabyte GeForce RTX 3080 VISION OC соответственно. Первый ускоритель имеет GPU с частотой до 1 830 МГц (+7%) и три 8-контактных разъёма. Вторая лишалась одного разъёма 8 pin, а пиковая частота составляет 1 800 МГц (+5,26%). Обе модели оснащаются тремя вентиляторами.

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MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X OC и Palit GeForce RTX 3080 GamingPro подешевели на 72 000 рублей. Стоимость каждой видеокарты составляет 224 720 рублей. Ускоритель компании MSI обзавёлся GPU с частотой до 1 740 МГц (+1,75%). В карте Gigabyte видеочип трудится на эталонной частоте 1 710 МГц.

На 72 000 рублей также подешевели модели ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 WHITE OC EDITION и Gigabyte AORUS GeForce RTX 3080 MASTER. Их стоимость составляет по 295 990 рублей. Первая видеокарта отличается тремя 8-контактными разъёмами и пиковой частотой 1 935 МГц (13,16%) в режиме Boost. В карте Gigabyte частота GPU составляет 1 845 МГц (+8%).

Примерно на 70 000 рублей упали в цене Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC и GeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB. Теперь каждую из них можно купить за 221 750 рублей вместо 291 050 рублей. Частота GPU составляет по 1 800 МГц (+5,26%). Вторая модель отличается водяным охлаждением.

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В ассортименте есть ещё одна видеокарта компании Gigabyte, которая обладает системой водяного охлаждения – AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB стоимостью 220 760 рублей вместо 290 060 рублей. GPU графического адаптера составляет 1 845 МГц (+8%).

Наконец, самая дешёвая модель на базе GeForce RTX 3080 и единственный ускоритель в магазине «Ситилинк», который упал в цене более чем на 10 000 рублей, называется AORUS GeForce RTX 3080 GAMING BOX от Gigabyte. Это внешняя видеокарта с эталонной частотой 1 710 МГц.

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