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Xiaomi POCO M3 Pro будет представлен в России

Анонс состоится уже завтра, 17 июня.
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Китайская компания Xiaomi в первых числах марта этого года представила пять смартфонов семейства Redmi Note 10. Одна из новинок называется Redmi Note 10 5G. Она единственной из нового поколения получила поддержку мобильных сетей пятого поколения. Спустя время производитель выпустил модель в Европе как POCO M3 Pro, но немного изменил дизайн тыльной панели и заменил стекло на пластик. Теперь смартфон готовится к российскому релизу.

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В России модель тоже будет называться Xiaomi POCO M3 Pro. Обычная версия на рынке РФ доступна ещё с конца прошлого года. Официальная презентация смартфона состоится уже завтра, 17 июня 2021 года. Мероприятие можно будет посмотреть в YouTube. Старт запланирован на 19:00 МСК. Вероятно, в ходе прямой трансляции компания разыграется новинку.

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Заметим, что POCO M3 Pro в Европе стоит дешевле на 20 евро, чем Redmi Note 10 5G, но в топовой модификации при этом имеет на 2 ГБ больше оперативной памяти. Обойдётся модель в 179 евро или 199 евро в зависимости от комплектации. При этом российская цена пока что не уточняется. Ожидается, что грядущая новинка будет стоить чуть дешевле в начальной конфигурации, чем Redmi Note 10, которого оценили в 17 990 рублей.

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Напомним, что смартфон получил 7-нанометровую однокристальную систему Dimensity 700 с 4-6 ГБ оперативной и 64-128 ГБ встроенной памяти соответственно. Одной из фишек POCO M3 Pro является дисплей IPS LCD формата Full HD+, который поддерживает частоту обновления 90 Гц. Диагональ составляет 6,5 дюйма.

На борту смартфон также есть аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой, выход под наушники, симметричный разъём USB-C, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth. Поддержка технологии Near Field Communication предусмотрена будет в отличие от уже упомянутого Redmi Note 10.

Заметим, что в Европе в комплект поставки входит адаптер питания мощностью 22,5 Вт. На российский рынок Xiaomi POCO M3 Pro поступит с предустановленной прошивкой MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. 

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