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Другое

Скидки на Windows 10 – ключи для изданий Pro и Home продаются менее чем за 10 долларов

Стартовала очередная распродажа, на которой ключ для Windows 10 Pro стоит около 8 долларов.
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Очередная акция стартовала в магазине KeysOff. Площадка, которая занимается продаже ключей для программного обеспечения, предлагает по скидке лицензии к операционной системе Windows 10 и MS Office. Также на KeysOff недавно появилась возможность дёшево купить полезные утилиты, способные упростить жизнь владельцев персональных компьютеров. Новая акция приурочена ко Дню отца.

Лучшие предложения

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Начнём с наиболее привлекательных предложений, после чего перейдём к скидкам 40% и 55%, а завершим подборку утилитами, стоимость которых в рамках распродажи в магазине KeysOff снижена на 33-90%. Итак, как указано в заголовке статьи, Windows 10 можно приобрести менее чем за 10 долларов. Это действительно так. Профессиональное издание обойдётся в 8,41 доллара. О версии Home поговорим чуть позже.

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Но, если вам нужно приобрести два ключа, есть хорошая новость. Платить вам придётся не 16,82 доллара, а примерно на 4 доллара меньше. Комплект из двух ключей к операционной системе Windows 10 Pro обойдётся в 12,51 доллара. То есть цена составляет порядка 6,25 доллара за штуку.

Заметим, что речь о лицензиях OEM. Если вы задумываетесь над покупкой ключа к ОС, а не скачиваете с всем известного сайта всем известный активатор, то, вероятно, уже знаете об особенностях OEM-лицензии. Главное, что нужно помнить – она привязывается к железу. После замены, например, материнской платы, придётся покупать новый ключ.

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В списке лучших предложений распродажи ко Дню отца также стоит отметить Microsoft Office 2016 Professional Plus и 2019 Professional Plus. По акции стоимость составляет 22,76 доллара и 29,93 доллар соответственно. Пакеты предоставляют доступ ко всем основным программам для офисной работы, включая Word, Excel и PowerPoint. Купить ключи к программному обеспечению вы можете, перейдя по ссылкам, указанным в таблице ниже.

Лучшие предложения
Что покупаем
За сколько покупаем
Где покупаем
1
Windows 10 Pro
$8.41
2
Windows 10 Pro | 2 лицензии
$12.51
3
Microsoft Office 2016 Professional Plus
$22.76
4
Microsoft Office 2019 Professional Plus
$29.93

Скидки 40%

Теперь переходим к скидкам в размере 40%. Действуют они на ключи к операционным системам Windows, но не к Windows 10 Pro, ведь о ней мы уже писали. Для того, чтобы снизить стоимость лицензии на 40%, нужно ввести промокод SOLE40. После его активации стоимость, например, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC составит 10,96 доллара. Ключи к Windows Server 2019 Standard и Server 2016 Standard обойдутся в 19,27 доллара каждый.

Windows 10 Home, как, опять же, в заголовке указано, в рамках акции в магазине KeysOff стоит тоже менее 10 долларов. Причём за версию Home придётся заплатить почти на полтора доллара меньше, чем за вариант Professional.

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Итак, OEM-лицензия для операционной системы Windows 10 Home опустошить ваш кошелёк на 9,79 доллара. Но при покупке комплекта из двух ключей отдать придётся 16,29 доллара или около 8,15 доллара в среднем. Ссылки на страницу каждой из операционных систем в магазине KeysOff уже ожидают вас в таблице чуть ниже.

Скидки 40% на Windows 10
Что покупаем
Промокод
За сколько покупаем
Где покупаем
1
Windows 10 Home
SOLE40
$9.79
2
Windows 10 Home | 2 лицензии
SOLE40
$16.29
3
Windows 10 Entreprise 2019 LTSC
SOLE40
$10.96
4
Windows Server 2019 Standard
SOLE40
$19.27
5
Windows Server 2016 Standard
SOLE40
$19.27

Скидки 55%

Что касается скидок 55%, их можно получить с промокодом SOLE55. Далее рассмотрим десять предложений, к которым можно применить купон. Первые два – Microsoft Office 2016 Professional Plus в паре с операционной системой Windows 10 Pro или Windows 10 Home. Стоимость составляет по акции 29,30 доллара или 29,61 доллара соответственно.

При желании вы можете немного доплатить и приобрести лицензии к одной из операционных систем вместе с набором программ Microsoft Office 2019 Pro. За такой комплект заплатить придётся порядка 39 долларов вне зависимости от версии Windows 10.

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Для владельцев техники Apple есть по акции два предложения: Microsoft Office 2019 Home & Business и Office 2016 Home & Business. Цена с промокодом SOLE55 составит соответственно 116,69 доллара и 69,18 доллара. Что интересно, MS Office 2019 Home & Business, но для Windows, стоит лишь в 50,73 доллара.

Пакет Microsoft Office 2016 Home & Student с учётом 55-процентной скидки обойдётся в 35,41 доллара. Тем же, кому нужно издание 2019 года, придётся выложить из своего кармана на доллар больше приблизительно.

Кроме того, по акции доступны отдельные программы из набора MS Office. Например, за 19,67 доллара предлагается Microsoft Visio 2019 Professional Plus. Ссылки на интернет-магазин KeysOff ждут вас ниже.

Скидки 55% на Windows 10 и MS Office
Что покупаем
Промокод
За сколько покупаем
Где покупаем
1
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2016 Professional Plus
SOLE55
$29.30
2
Windows 10 Home + Microsoft Office 2016 Professional Plus
SOLE55
$29.61
3
Microsoft Office 2016 Home & Student
SOLE55
$35.41
4
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus
SOLE55
$38.68
5
Windows 10 Home + Microsoft Office 2019 Professional Plus
SOLE55
$38.74
6
Microsoft Office 2019 Home & Student
SOLE55
$36.89
7
Microsoft Office 2019 Home & Business | Windows
SOLE55
$50.73
8
Microsoft Office 2019 Home & Business | macOS
SOLE55
$69.18
9
Microsoft Office 2019 Home & Business | macOS
SOLE55
$116.69
10
Microsoft Visio 2019 Professional Plus
SOLE55
$19.67

Скидки на утилиты

Завершаем подборку предложений распродажи ко Дню отца в магазине KeysOff утилитами. В таблице ниже вы можете видеть шесть предложений. Стоимость пяти из них составляет 10,24 доллара. На 63,4% подешевела утилита Wise Care 365. Речь идёт о подписке на год для одного компьютера. Она даёт возможность повысить стабильность и производительность операционной системы. Программа позволяет быстро очистить реестр и диск от хлама.

Следующая утилита, которая тоже подешевела до 10,24 доллара – iBoysoft NTFS. С её помощью можно обеспечить доступ к любой версии файловой системы NTFS в среде macOS. Программное обеспечение подешевело на 80%.

На треть в цене упала утилита Advanced SystemCare 14 Pro для одного ПК в виде подписки на год. Это приложение позволит повысить скорость работы операционной системы Windows. Максимально подешевела утилита под названием MacBooster 8 для очистки от хлама и нежелательных файлов в операционной системе macOS. Её стоимость упала на 90%.

Пятая утилита называется Total Uninstall Standard. Она подешевела на 33%. Программное обеспечение даёт возможность быстро избавиться от хлама, который занимает пространство на накопителе. Ashampoo Photo Commander 16 – шестая утилита и единственная в списке, которая стоит не 10,24 доллара. Цена программы упала на 70% и составляет 15,36 доллара.

Скидки на полезные утилиты
Что покупаем
Размер скидки
За сколько покупаем
Где покупаем
1
Wise Care 365 | 1 год - 1 ПК
63,4%
$10.24
2
iBoysoft NTFS Standard | macOS
80%
$10.24
3
Advanced SystemCare 14 Pro | 1 год - 1 ПК
33%
$10.24
4
MacBooster 8
90%
$10.24
5
Total Uninstall Standard
33%
$10.24
6
Ashampoo Photo Commander
70%
$15.36

Заказ и оплата

Для того, чтобы детально показать, как происходит процесс заказа ключей для программного обеспечения в магазине KeysOff, попробуем приобрести Microsoft Office 2019 Home & Student, а также ключ для операционной системы Windows 10 Professional.

Для начала открываем по ссылкам, которые указаны в таблицах выше, соответствующие предложения. На сайте интернет-магазина видим, что Microsoft Office 2019 Home & Student стоит почти 82 доллара, а Windows 10 Pro – 8,41 доллара.

Жмём на каждой странице Add to Cart и Continue. Когда оба продукта добавлены, переходим в корзину и вводим наш промокод. Как мы писали ранее, ключ для Windows 10 Professional стоит 8,41 доллара с учётом скидки. Купонов для снижения цены не предусмотрено.

Код SOLE55 позволяет снизить стоимость комплекта офисных программ Microsoft Office 2019 Home & Student с 82 долларов примерно на 45 долларов. В итоге, за комплект ПО для работы и ключ к операционной системе Windows 10 Pro нужно заплатить 45,30 доллара вместо 90,39 доллара.

Заметим, что у вас не получится использовать два разных промокода в одном заказе. Например, если вы захотите купить ключ к Windows 10 Home вместе с MS Office 2019 Home & Student. Поочерёдно активировать купоны SOLE40 и SOLE55 нельзя. В таком случае вам придётся оформлять два отдельных заказа.

Для заказа можете создать аккаунт на сайте KeysOff или продолжить без регистрации. Во втором случае вам нужно будет указать личные данные, включая имя и фамилию, номер телефона и домашний адрес с индексом. Далее выбираем сервис Cwalletco, в котором можно использовать PayPal для оплаты.

После проведения транзакции ключи будут отправлены в письме на указанный при оформлении заказа адрес электронной почты. На этом всё. При возникновении вопросов вы можете связаться с поддержкой по адресу service@keysoff.com или через живой чат на сайте.

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