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Компания Google в рамках конференции I/O в мае этого года анонсировала публичную бета-версию операционной системы Android 12. Не все заявленные функции были доступны с Beta 1. Но сейчас производители могут рассылать Android 12 Beta 2 с расширенной функциональностью. Новую версию программного обеспечения в составе прошивки MIUI 12 получило сразу восьми смартфонов китайской компании Xiaomi, включая две модели бренда Redmi.

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Для начала пройдёмся по новшествам второй публичной бета-версии «зелёного робота». Первое нововведение – возможность темы подстраивать по цветовую палитру боев главного экрана. Вместе с этим появились новые анимации и переходы, о которых компания Google заявила в мае во время анонса операционной системы.

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Также Beta 2 обновляет панель уведомлений и меню, в котором можно отключить или перезагрузить смартфон. Для его вызова нужно зажать на несколько секунд клавишу включения / выключения устройства. Стоит отметить запуск приложений постукиванием по тыльной панели телефона. Правда, эта фишка не работает в моделях Xiaomi.

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Одной из интересных функций операционной системы стала возможность следить за тем, какие приложения используют камеру и микрофон смартфона. Если вышеупомянутые элементы задействованы, в правом верхнем углу экрана появится соответствующая пиктограмма.

Также разработчиками предусмотрен специальный журнал, где можно посмотреть, какое именно приложение получило разрешение на использование камеры и микрофона. В Android 12 Beta 1 это новшество отсутствовало. Завершая тему конфиденциальности, отметим появление всплывающего окна, которое показывает список программного обеспечения, считывающего буфер обмена.

Вторую бета-версии операционной системы от Google получили все флагманские смартфоны нового поколения китайской компании Xiaomi. Это Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11i и Mi 11X Pro. Все они оборудованы однокристальной системой Snapdragon 888, выполненной по нормам 5-нанометровой технологии.

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Xiaomi Mi 11 Pro продаётся только в Индии, Mi 11i – лишь в Европе, а Mi 11 Pro – исключительно в Китае. Флагманы Xiaomi Mi 11 Ultra и Mi 11 доступны во всех регионах, но не во всех странах. Например, в России нет версии Ultra, но есть стандартное издание, которое оценено в 85 990 рублей.

Android 12 Beta также вышла на Redmi K40, Redmi K40 Pro+ и Xiaomi Mi 11X. Первые две модели доступны исключительно на китайском рынке, а вторая вышла как эксклюзив для Индии. Правда, Redmi K40 в России продаётся под названием POCO F3.