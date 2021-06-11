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На днях китайская компания Xiaomi анонсировала технологию HyperCharge, которая предусматривает создание адаптеров питания для смартфонов мощностью 200 Вт проводным путём и 120 Вт беспроводным. Естественно, тут же появились люди, беспокоящиеся о том, что 200-ваттная зарядка будет плохо сказываться на аккумуляторах. Но производитель решил развеять их опасения.

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Во время анонса компания не сказала ни слова о том, какие смартфоны получат поддержку технологии HyperCharge. О сроках появления таких устройств тоже пока ничего не известно. Тем не менее Xiaomi уже ответила пользователям, интересующихся вопросами безопасности.

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Представители Xiaomi заявили, что технология беспроводной и проводной подзарядки уже давно тестируется. HyperCharge является безопасной, поскольку включает четыре десятка элементов защиты. По данным специалистов, отвечающих за разработку новой технологии, после 800 циклов зарядки (1,5-2 года в среднем) ёмкость аккумулятора сокращается менее чем на 20%.

Напомним, что 200-ваттная проводная зарядка даёт возможность восполнить заряда батареи ёмкостью 4 000 мА*ч с нуля до 50% за три минуты, полностью – за восемь минут. В случае со 120-ваттной подзарядкой беспроводным путём время увеличивается примерно вдвое.