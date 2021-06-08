Meizu представила уникальный смартфон с белым дисплеем
Китайская компания Meizu анонсировала новый флагманский смартфон. Он является модифицированной версией модели Meizu 18, которая дебютировала в первых числах марта текущего года. Новинка отличается наличием уникального белого дисплея.
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Глава подразделения новой продукции китайского производителя Чжу Хайчжоу заявил, что новая матрица очень сложна в изготовлении, в связи с чем остальные компании используются стандартные чёрные панели. Процесс разработки таких экранов не только сложен, но и дорогостоящий. По этой причине Meizu не будет менять разбитые дисплеи. Точнее, вместо белых панелей в сервисных центрах будут устанавливать обычные чёрные экраны.
Новая версия Meizu 18 посвящена редкому виду белых речных дельфинов, которые находятся на грани исчезновения. Производитель заявляет, что планирует реализовать только 88 смартфонов. Новинка предлагается в единственной комплектации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем, рассчитанным на хранение 256 ГБ данных.
Смартфон оснащается 5-нанометровой системой-на-кристалле Qualcomm Snapdragon 888, которая имеет графическое ядро Adreno 660 и CPU с частотой 1,8-2,84 ГГц. За автономность флагмана отвечает аккумуляторная батарея на 4 000 мА*ч. Она поддерживает 36-ваттную проводную подзарядку. Полностью АКБ заряжается за 50 минут. Заявлена поддержка технологий Qualcomm QC 3+ и USB Power Delivery 3.0.
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В Meizu 18 установлена тройная основная камера, способна снимать видео в 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS. Разрешение составляет 64 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Есть 3-кратный оптический зум, оптическая стабилизация изображения и фазовая автофокусировка. Для селфи используется 20-мегапиксельная фронтальная камера.
В оригинальном смартфоне установлена 6,2-дюймовая панель Super AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Она имеет разрешение 1 440 x 3 200 точек, что соответствует формату WQHD+, яркость 1 300 нит и поддерживает HDR10+. В экран интегрирован биометрический сенсор. Детальные характеристики белой матрицы не уточняются, но она тоже имеет размер 6,2 дюйма по диагонали.
В Meizu 18 есть стереофонические динамики, NFC, GPS, Wi-Fi с поддержкой полосы 5,8 ГГц и USB-C. Выход под наушники отсутствует. Работает флагман нового поколения на фирменной прошивке Flyme 9, в основе которой лежит операционная система Android 11.
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Продажи уникальной версии Meizu 18 начнутся завтра, 9 июня 2021 года, в 05:30 МСК. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила примерно 925 долларов. Оригинальный флагман в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти китайская компания оценила в 780 долларов.
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