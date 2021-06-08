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Китайская компания Meizu анонсировала новый флагманский смартфон. Он является модифицированной версией модели Meizu 18, которая дебютировала в первых числах марта текущего года. Новинка отличается наличием уникального белого дисплея.

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Глава подразделения новой продукции китайского производителя Чжу Хайчжоу заявил, что новая матрица очень сложна в изготовлении, в связи с чем остальные компании используются стандартные чёрные панели. Процесс разработки таких экранов не только сложен, но и дорогостоящий. По этой причине Meizu не будет менять разбитые дисплеи. Точнее, вместо белых панелей в сервисных центрах будут устанавливать обычные чёрные экраны.

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Новая версия Meizu 18 посвящена редкому виду белых речных дельфинов, которые находятся на грани исчезновения. Производитель заявляет, что планирует реализовать только 88 смартфонов. Новинка предлагается в единственной комплектации с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем, рассчитанным на хранение 256 ГБ данных.

Смартфон оснащается 5-нанометровой системой-на-кристалле Qualcomm Snapdragon 888, которая имеет графическое ядро Adreno 660 и CPU с частотой 1,8-2,84 ГГц. За автономность флагмана отвечает аккумуляторная батарея на 4 000 мА*ч. Она поддерживает 36-ваттную проводную подзарядку. Полностью АКБ заряжается за 50 минут. Заявлена поддержка технологий Qualcomm QC 3+ и USB Power Delivery 3.0.

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В Meizu 18 установлена тройная основная камера, способна снимать видео в 4K ULTRA HD с частотой кадров 60 FPS. Разрешение составляет 64 Мп + 16 Мп + 8 Мп. Есть 3-кратный оптический зум, оптическая стабилизация изображения и фазовая автофокусировка. Для селфи используется 20-мегапиксельная фронтальная камера.

В оригинальном смартфоне установлена 6,2-дюймовая панель Super AMOLED с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Она имеет разрешение 1 440 x 3 200 точек, что соответствует формату WQHD+, яркость 1 300 нит и поддерживает HDR10+. В экран интегрирован биометрический сенсор. Детальные характеристики белой матрицы не уточняются, но она тоже имеет размер 6,2 дюйма по диагонали.

В Meizu 18 есть стереофонические динамики, NFC, GPS, Wi-Fi с поддержкой полосы 5,8 ГГц и USB-C. Выход под наушники отсутствует. Работает флагман нового поколения на фирменной прошивке Flyme 9, в основе которой лежит операционная система Android 11.

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Продажи уникальной версии Meizu 18 начнутся завтра, 9 июня 2021 года, в 05:30 МСК. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила примерно 925 долларов. Оригинальный флагман в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти китайская компания оценила в 780 долларов.