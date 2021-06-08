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На фоне падения стоимости всех криптовалют постепенно в России начали появляться в продаже некоторые видеокарты нового поколения. Например, в магазине «Ситилинк» доступны графические ускорители GeForce RTX 3080 в исполнении компании Gigabyte со скидкой до 50 000 рублей.

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На момент написания материала в магазине есть восемь моделей графических адаптеров, каждая из которых предлагается с существенной скидкой. Самая дешёвая модель – Gigabyte GeForce RTX 3080 AORUS GAMING BOX. Это внешняя видеокарта, которая ориентирована на использование с мини-ПК и лэптопами. Подключение выполняется через Thunderbolt 3 (40 Гбит/сек).

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GPU работает на частоте от 1 440 МГц до 1 710 МГц. Внутри установлен чуть изменённый адаптер GeForce RTX 3080 AORUS XTREME WATERFORCE с системой жидкостного охлаждения и 240-миллиметровым радиатором. Модель питается от БП номиналом 550 Вт. В магазине «Ситилинк» стоимость ускорителя составляет 259 990 рублей вместо 309 990 рублей.

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Далее идёт видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3080 EAGLE с частотой 1 710 МГц. Стоимость снижена с 289 070 рублей до 271 990 рублей. Модель оборудована активным охлаждением с тремя вентиляторами и требует блок питания мощностью от 750 Вт.

Ещё чуть дороже стоит GeForce RTX 3080 AORUS XTREME WATERFORCE с пиковой частотой 1,845 МГц. Модель обзавелась водяным охлаждением и занимает два слота на материнской плате. Правда, в комплект входит лишь установленный на видеокарту водоблок. Рекомендуемая мощность БП – 750 Вт. Карта подешевела примерно на 17 000 рублей и стоит сейчас 272 990 рублей.

Идём дальше и видим графический ускоритель Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC с пиковой частотой 1,8 ГГц. Видеокарта обзавелась трёхслотовой системой активного охлаждения с трио вентиляторов. Официальная стоимость в магазине «Ситилинк» тоже снижена на 17 000 рублей. Купить адаптер можно за 273 990 рублей.

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Столько же стоит и GeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB. Модель имеет идентичные параметры, но при этом она располагает системой водяного охлаждения на два слота, а длина в сравнении с предыдущей картой уменьшена с 320 мм до 310 мм.

Gigabyte GeForce RTX 3080 MASTER предлагается со скидкой 20 000 рублей. После прайската стоимость ускорителя в магазине «Ситилинк» снижена до 275 990 рублей. Видеокарта потребляет до 320 Вт и требует 750-ваттный блок питания. Пиковая частота составляет 1 845 МГц. Система охлаждение занимает три слота.

Столько же придётся заплатить за Gigabyte GeForce RTX 3080 XTREME. Пиковая частота GPU составляет 1 905 МГц. В отличие от всех предыдущих моделей эта видеокарта требует БП мощностью 850 Вт и имеет три разъёма 8-pin вместо двух для обеспечения дополнительного питания.

Наконец, самая дорогая модель GeForce RTX 3080 в исполнении Gigabyte в магазине «Ситилинк» стоит 277 990 рублей с учётом скидки 17 000 рублей. За эти деньги можно купить GeForce RTX 3080 VISION OC с частотой 1,8 ГГц. При этом она несильно отличается от большинства ускорителей, о которых мы рассказали выше.

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Напомним, что сама GeForce RTX 3080 построена на базе видеочипа GA102, который выполняется по нормам 8-нанометрового технологического процесса. GPU имеет 8 704 ядра CUDA, 272 текстурных блоков и 96 блоков растеризации. Ядер трассировки лучей предусмотрено 68. Также отметим 10 ГБ VRAM стандарта GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и пропускной способностью 760,3 ГБ/сек. Диапазон частот эталонной модели составляет 1 440-1 710 МГц.