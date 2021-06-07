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Xiaomi Mi 11 Lite 5G упал в цене – самый мощный смартфон на Snapdragon 780G со скидкой 16%

Стоимость смартфона упала до 32 240 рублей.
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Китайская компания Xiaomi в конце марта текущего года представила россыпь новинок разных ценовых сегментов. Одной из них стала модель среднего класса Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Она первой в мире получила однокристальную систему Snapdragon 780G.

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В магазине «Ситилинк» мартовская новинка доступна по самой низкой цене в России. Купить Xiaomi Mi 11 Lite 5G можно за 32 240 рублей с учётом 16-процентной скидки. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составляет 37 990 рублей. За эти деньги модель предлагает 8 ГБ оперативной памяти и хранилище вместимостью 128 ГБ.

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Xiaomi Mi 11 Lite 5G оборудован 6,55-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и поддержкой расширенного динамического диапазона. Экран имеет разрешение Full HD+ и построен на базе панели AMOLED. При этом биометрический сенсор расположен на правом торце смартфона. Матрицу спереди прикрывает стекло Gorilla Glass шестого поколения.

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Модель получила новую 5-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 780G с графикой Adreno 642 и частотой 2,4 ГГц. По данным AnTuTu, это самый мощный в мире мобильный процессор среднего уровня с большим отрывом от конкурента в лице Dimensity 820. За автономность отвечает встроенная батарея ёмкостью 4 250 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой через USB-C.

Смартфон оснащается основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп и 20-мегапиксельной фронталкой. Первая может записывать видеоматериалы в формате 4K UHD при 30 FPS и Full HD при 60 FPS. В Xiaomi Mi 11 Lite 5G есть Wi-Fi 6, NFC, ИК-порт, стереодинамики и защита от воды класса IP53. Разъём для наушников отсутствует.

Заметим, что в России со скидкой доступна 4G-версия смартфона. Она оборудована 16-мегапиксельной фронталкой, адаптером Wi-Fi 5 и чипом Snapdragon 732G, а экран прикрыт стеклом Gorilla Glass пятого поколения. В России она тоже доступна в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Купить Xiaomi Mi 11 Lite 4G в «Ситилинк» можно за 28 990 рублей, тогда как рекомендованная стоимость составляет 30 990 рублей.

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