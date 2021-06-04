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Компания Xiaomi выпустила новую версию программного обеспечения MIUI 12.5 более чем для трёх десятков телефонов. Прошивка построена на базе операционной системы Android 11. Она рассылается в рамках программы Closed Beta и только на территории Поднебесной. Правда, при желании вы можете установить ПО на международные аналоги смартфонов.

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Свежая версия прошивки имеет номером v21.6.2, то есть её выпустили 2 июня 2021 года. Оболочка хоть и исправляет ошибки предыдущей сборки программного обеспечения, она всё равно имеет свои проблемы, так как мы говорим о бета-версии оболочки.

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Среди 33 моделей, получивших MIUI 12.5 от 2 июня 2021 года, все были анонсированы в период с 2019 по 2021 год. Обновление пришло на все смартфоны семейства Redmi K40, которых насчитывается сразу четыре. Также апдейт «прилетел» на модели семейств Redmi K30 и Redmi K20.

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Остальные телефоны бренда Redmi китайская компания тоже не обделила. Закрытая бета-версия прошивки MIUI 12.5 доступна на Redmi 10X 5G / 10X Pro 5, на Redmi Note 8 / 8 Pro, а также на Redmi Note 9 4G / 5G и Redmi Note 9 Pro 5G. К слову, последняя является самым дешёвым смартфоном в мире, в арсенале которого имеет 108-мегапиксельная основная камера. Недавние новинки Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro 5G пока что не принимают участия в программе закрытого тестирования программного обеспечения.

Что касается моделей бренда Mi, основное внимание уделено флагманским решениям. Опробовать обновление могут владельцы смартфонов Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11 Pro / Ultra, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro / Ultra, Xiaomi Mi 10S, Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9 Pro. Также в списке сгибаемый флагман Xiaomi Mi MIX FOLD. Из более скромных моделей отметим семейство Xiaomi Mi CC9, Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Xiaomi Mi 11 Lite 5G и Xiaomi Mi 9 SE.

Как мы отмечали в начале, при большом желании установить можно китайскую прошивку на смартфоны для международного рынка. Хоть обновление приходит «по воздуху», ссылки на загрузку программного обеспечения доступны на сайте XDA Developers. Но не стоит забывать, что MIUI 12.5 Closed Beta от 2 июня 2021 года может иметь некоторые неисправности и не позволит установить Google Mobile Services. При этом из языков доступны только английский и китайский.