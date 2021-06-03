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Южнокорейская компания Samsung анонсировала два новых доступных смартфона. Они называются Samsung Galaxy A22 и Galaxy A22 5G. Но разница заключается не только в том, что одна из новинок поддерживает сети пятого поколения, как может показаться на первый взгляд. На самом деле отличий между устройствами куда больше, чем общего.

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В Samsung Galaxy A22 установлен дисплей Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц. Матрица имеет разрешение HD+ и диагональ 6,4 дюйма. Версия с поддержкой 5G тоже обзавелась 90-герцевой панелью. При этом в её основу положена матрица IPS LCD диагональю 6,6 дюйма формата Full HD+.

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Внешне новинки почти не отличаются. Обе имеют каплевидный вырез на лицевой панели, боковой биометрический датчик и квадратную площадку сзади. При этом в Samsung Galaxy A22 4G установлена Quad-камера разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а вспышка расположена ниже выступающей над плоскостью задника площадки. Фронталка – 13-мегапиксельная.

Версия с поддержкой 5G имеет тройную камеру. Разрешение составляет 48 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Место четвёртого оптического модуля занимает вспышка. Во фронтальной камере используется 8-мегапиксельный датчик изображения.

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Samsung Galaxy A22 5G оборудован 7-нанометровым мобильным чипсетом Dimensity 700 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MC2. Объём оперативной памяти составляет 4-8 ГБ, а встроенной – 64/128 ГБ в зависимости от комплектации.

В 4G-версии не предусмотрено конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти. Модель мобильного процессора не уточняется, но указано, что он имеет два ядра с частотой 2,0 ГГц и шесть ядер с частотой 1,8 ГГц. Графический чип не указан.

Обе новинки получили выход под наушники, USB-C, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. О поддержке технологии Near Field Communication информации пока что нет. Ёмкость встроенной аккумуляторной батареи в каждом смартфоне составляет 5 000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки проводным путём – 15 Вт.

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Samsung Galaxy A22 4G будет доступен покупателям в чёрной, белой, мятной и фиолетовой цветовых вариациях. Рекомендованная производителем стоимость смартфона не уточняется. Нет информации и о старте продаже устройства.

Samsung Galaxy A22 5G в модификации с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 64 ГБ оценили в 230 евро. Таким образом, новинка стала самым дешёвым 5G-смартфоном южнокорейской компании. До сегодняшнего дня таким был Galaxy A32 5G стоимостью от 280 евро. Что касается новинки пользователи также смогут купить конфигурации 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ по цене от 250 евро. Доступна модель в тех же цветах, что и 4G-версия.