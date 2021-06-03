Xiaomi Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 780G стал безоговорочно самым мощным смартфоном среднего уровня
Одного месяца не хватило смартфону Redmi 10X 5G на чипе Dimensity 820, чтобы оставаться самой мощной моделью среднего уровня по версии AnTuTu в течение года. Авторы программного обеспечения для оценки производительности опубликовали новый рейтинг по итогам мая 2021 года, в котором впервые за 11 месяцев появился новый лидер.
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Самым мощным смартфоном на базе операционной системы Android ожидаемо стал Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Пока что это единственная в мире модель на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 780G. Новая система-на-чипе имеет ядра Kryo 670 с частотой до 2,4 ГГц и графический узел Adreno 642. Результат смартфона в AnTuTu составил 530 646 баллов.
Более 70 000 пунктов уступает Redmi 10X 5G. Ему бенчмарк присудил 455 473 баллов. Заметим, что ещё с апреля из топ-10 пропала версия Pro, которая тоже оснащается 7-нанометровой однокристальной системой Dimensity 820. Это позволило войти в тройку смартфону vivo iQOO Z3 на 7-нанометровом чипсете Snapdragon 768G. Ему бенчмарк присудил 446 010 «попугаев».
В шаге от тройки оказались смартфоны с чипсетом Kirin 985, который тоже выполнен по технологии 7 нм. Первую пятёрку замкнули Huawei nova 8 Pro и nova 8, а вторую открыл Honor 30. Их результаты составили соответственно 438 835 баллов, 435 575 баллов и 434 827 баллов.
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На седьмой позиции обосновался Honor X10 на 7-нм платформе Kirin 820, набрав 412 814 пунктов. В конце десятки оказалось два смартфона семейства Redmi Note 9, между которыми смог расположиться OPPO Reno5 5G на 7-нм SoC Snapdragon 765G с 403 625 пунктами в активе. Выше него оказался Redmi Note 9 Pro 5G с 8-нанометровым чипом Snapdragon 750G, а замкнуло десятку стандартное издание на 7-нанометровой SoC Dimensity 800U. Результаты смартфонов Xiaomi – 404 472 балла и 398 213 баллов соответственно.
Заметим, что из десяти моделей восемь оснащаются 7-нанометровыми мобильными процессорами. Исключения – Snapdragon 780G и Snapdragon 750G, выполненные по нормам технологий 5 нм и 8 нм соответственно. Xiaomi Mi 11 Lite 5G – единственный смартфон, который смог набрать свыше 500 000 «попугаев». В свою очередь Redmi Note 9 5G – единственное устройство, набравшее менее 400 000 очков.
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Из всех моделей в России официально продаются Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Honor 30 и Redmi Note 9 5G как Redmi Note 9T с несколькими изменениями. Рекомендованные производителем цены на старте продаж составили 37 990 рублей, 34 990 рублей и 20 490 | 21 990 рублей соответственно.
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