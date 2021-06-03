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Одного месяца не хватило смартфону Redmi 10X 5G на чипе Dimensity 820, чтобы оставаться самой мощной моделью среднего уровня по версии AnTuTu в течение года. Авторы программного обеспечения для оценки производительности опубликовали новый рейтинг по итогам мая 2021 года, в котором впервые за 11 месяцев появился новый лидер.

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Самым мощным смартфоном на базе операционной системы Android ожидаемо стал Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Пока что это единственная в мире модель на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 780G. Новая система-на-чипе имеет ядра Kryo 670 с частотой до 2,4 ГГц и графический узел Adreno 642. Результат смартфона в AnTuTu составил 530 646 баллов.

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Более 70 000 пунктов уступает Redmi 10X 5G. Ему бенчмарк присудил 455 473 баллов. Заметим, что ещё с апреля из топ-10 пропала версия Pro, которая тоже оснащается 7-нанометровой однокристальной системой Dimensity 820. Это позволило войти в тройку смартфону vivo iQOO Z3 на 7-нанометровом чипсете Snapdragon 768G. Ему бенчмарк присудил 446 010 «попугаев».

В шаге от тройки оказались смартфоны с чипсетом Kirin 985, который тоже выполнен по технологии 7 нм. Первую пятёрку замкнули Huawei nova 8 Pro и nova 8, а вторую открыл Honor 30. Их результаты составили соответственно 438 835 баллов, 435 575 баллов и 434 827 баллов.

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На седьмой позиции обосновался Honor X10 на 7-нм платформе Kirin 820, набрав 412 814 пунктов. В конце десятки оказалось два смартфона семейства Redmi Note 9, между которыми смог расположиться OPPO Reno5 5G на 7-нм SoC Snapdragon 765G с 403 625 пунктами в активе. Выше него оказался Redmi Note 9 Pro 5G с 8-нанометровым чипом Snapdragon 750G, а замкнуло десятку стандартное издание на 7-нанометровой SoC Dimensity 800U. Результаты смартфонов Xiaomi – 404 472 балла и 398 213 баллов соответственно.

Заметим, что из десяти моделей восемь оснащаются 7-нанометровыми мобильными процессорами. Исключения – Snapdragon 780G и Snapdragon 750G, выполненные по нормам технологий 5 нм и 8 нм соответственно. Xiaomi Mi 11 Lite 5G – единственный смартфон, который смог набрать свыше 500 000 «попугаев». В свою очередь Redmi Note 9 5G – единственное устройство, набравшее менее 400 000 очков.

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Из всех моделей в России официально продаются Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Honor 30 и Redmi Note 9 5G как Redmi Note 9T с несколькими изменениями. Рекомендованные производителем цены на старте продаж составили 37 990 рублей, 34 990 рублей и 20 490 | 21 990 рублей соответственно.