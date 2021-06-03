В России представлены телевизоры Huawei Vision S на HarmonyOS 2.0. по цене от 59 990 рублей
Китайская компания Huawei после большой презентации объявила о скором старте продаж первых телевизоров на базе операционной системы HarmonyOS 2.0 на российском рынке. В следующем месяце пользователи смогут купить две панели серии Huawei Vision S диагональю 55 дюймов и 65 дюймов.
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Оба телевизора оборудованы дисплеями формата 4K ULTRA HD с частотой обновления 120 Гц, 92-процентным охватом цветового диапазона DCI/P3 и максимальной яркостью 350 нит. Новинки станут первыми устройствами в России с поддержкой видеосвязи через программное обеспечение MeeTime. Для этого предусмотрена 13-мегапиксельная камера, которая с помощью магнитов может проворачиваться на 180 градусов.
Панели Huawei Vision S оснащаются однокристальной системой, в состав которой входят четырёхъядерные CPU И GPU. Мобильный процессор трудится в паре с 3 ГБ оперативной памяти. Для установки программного обеспечения пользователи получают накопитель вместимостью 32 ГБ.
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Из интересного можно отметить функцию OneHop, которая даёт возможность выводить на экран телевизора изображение со смартфона, приложив его к пульту дистанционного управления. Причём телефон и телевизор не обязательно должны быть для этого подключены к одной сети Wi-Fi.
Управлять Huawei Vision S тоже можно с помощью смартфона, для чего предусмотрена функция Mirror Control. Также заявлена поддержка быстрого обмена мультимедийными данными между двумя гаджета за счёт технологии Huawei Share.
Из прочего отметим поддержку голосового помощника, который может работать даже при выключенном дисплее, 10-ваттные динамики и пакет программного обеспечения «Салют ТВ» сразу из коробки. ТВ-тюнер отсутствует.
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Официальная рекомендованная производителем стоимость Huawei Vision S составила 59 990 рублей и 89 990 рублей в зависимости от диагонали экрана. Принимать предварительные заказы компания начнёт 22 июня, а старт продаж запланирован на 2 июля.
Купить телевизоры можно будет в официальном магазине Huawei и у партнёров. За предзаказ клиенты получают 90 дней подписки «Оптимум» в Okko и «Huawei Музыка» вместе с купоном на скидку в сервисах Delivery Club и «Самокат».
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