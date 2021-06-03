Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Антивирус Norton 360 теперь даёт возможность пользователям добывать криптовалюту Ethereum. Соответствующая функция будет доступна для всех клиентов уже с завтрашнего дня. Она называется Norton Crypto.

реклама

По словам разработчиков из NortonLifeLock, таким способом они пытаются защитить пользователей от использования стороннего программного обеспечения для майнинга цифровой валюты, которое является вредоносным. При активации функции Norton Crypto программа будет задействовать мощности графического ускорителя для добычи Ethereum, после чего все монеты отправятся в кошелёк Norton в облаке.

анонсы и реклама -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Пока что разработчики ничего не говорят о механизмах работы их новой функции. Вероятно, для повышения продуктивности майнинга несколько пользователей будут объединяться в группы для совместной добычи цифровой валюты.

Как и операторы пулов, компания NortonLifeLock тоже, скорее всего, будет получать комиссию за криптовалюту. Это станет ещё одним источником прибыли для неё. Но об этом тоже пока что официального ничего не говорится.

реклама

Заметим, что антивирусным программным обеспечением большинство приложений для добычи цифровой валюты определяются как вредоносные. После этого такие программы успешно удаляются. В NortonLifeLock же заявили, что теперь с помощью функции Norton Crypto пользователям не придётся беспокоиться о безопасности.

Что до самой криптовалюты, она постепенно растёт. За последние сутки стоимость Ethereum увеличилась почти на 6% и сейчас составляет порядка 2 830 долларов. Это всё ещё далеко от пиковых 4 300 долларов, зафиксированных 12 мая текущего года, но куда лучше, чем 1 925 долларов за монету, как было около двух недель назад.