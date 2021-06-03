Антивирус Norton теперь позволяет добывать Ethereum
Антивирус Norton 360 теперь даёт возможность пользователям добывать криптовалюту Ethereum. Соответствующая функция будет доступна для всех клиентов уже с завтрашнего дня. Она называется Norton Crypto.
реклама
По словам разработчиков из NortonLifeLock, таким способом они пытаются защитить пользователей от использования стороннего программного обеспечения для майнинга цифровой валюты, которое является вредоносным. При активации функции Norton Crypto программа будет задействовать мощности графического ускорителя для добычи Ethereum, после чего все монеты отправятся в кошелёк Norton в облаке.
Пока что разработчики ничего не говорят о механизмах работы их новой функции. Вероятно, для повышения продуктивности майнинга несколько пользователей будут объединяться в группы для совместной добычи цифровой валюты.
Как и операторы пулов, компания NortonLifeLock тоже, скорее всего, будет получать комиссию за криптовалюту. Это станет ещё одним источником прибыли для неё. Но об этом тоже пока что официального ничего не говорится.
реклама
Заметим, что антивирусным программным обеспечением большинство приложений для добычи цифровой валюты определяются как вредоносные. После этого такие программы успешно удаляются. В NortonLifeLock же заявили, что теперь с помощью функции Norton Crypto пользователям не придётся беспокоиться о безопасности.
Что до самой криптовалюты, она постепенно растёт. За последние сутки стоимость Ethereum увеличилась почти на 6% и сейчас составляет порядка 2 830 долларов. Это всё ещё далеко от пиковых 4 300 долларов, зафиксированных 12 мая текущего года, но куда лучше, чем 1 925 долларов за монету, как было около двух недель назад.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила