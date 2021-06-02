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Компания Xiaomi продолжает обновлять смартфоны. Вместе с новой оболочкой MIUI 12.5 китайский производитель параллельно выпускает более старую версию программного обеспечения, MIUI 12. Её анонсировали ещё в апреле 2020 года.

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На этой неделе мы писали, что 36 смартфонов Xiaomi уже перешли на прошивку MIUI 12.5. Но за несколько производитель выпустил стабильную версию оболочки ещё для двух моделей. В Китае вышло обновление под номером v12.5.3.0 для Redmi K30 Ultra на чипсете Dimensity 1000+, а POCO F3 успел получить российскую (скачать), европейскую (скачать) и глобальную (скачать) версии прошивки. Во всех регионах она имеет номер v12.5.1.0.

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Также Xiaomi выпустила более свежую сборку MIUI 12.5 под номером v12.5.2.0 для Redmi Note 9 5G и v12.5.3.0 для Redmi Note 10S. Флагманам прошлого поколения Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro на процессоре Snapdragon 865 пришло обновление MIUI 12.5.4.0, но пока что только в Китае.

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Там же бюджетные модели Redmi Note 10 5G, Redmi Note 8 и Redmi 9 обзавелись актуальной версией MIUI 12. На MIUI 12.5 они до сих пор не перешли. Смартфоны получили программное обеспечение под номерами v12.0.6.0, v12.0.3.0 и v12.0.1.0. Все они уже работают на базе операционной системы Android 11.

Глобальная версия Xiaomi Mi 9T с однокристальной системой Snapdragon 730 обзавелась ОС Android 11, но только в составе оболочки MIUI 12. Обновление, которое принесло новую ревизию «зелёного робота» имеет номер v12.1.2.0 (скачать). MIUI 12 Stable Global также «прилетела» бюджетной модели POCO M3. Номер – v12.0.8.0 (скачать).

В России свежая прошивка MIUI 12 стала доступна для бюджетных устройств Redmi 9T и Redmi 9C NFC. Первая получила апдейт v12.0.4.0 (скачать). Вторая – v12.0.8.0 (скачать). Обе всё ещё остаются на операционной системе Android 10.

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И в завершение добавим, что с начала этой неделе европейскую прошивку MIUI 12 получил только Xiaomi Mi MIX 3 5G. Это первый смартфон китайской компании, который может похвастаться поддержкой сетей пятого поколения. Его представили более двух лет назад на Mobile World Congress 2019. Слайдер поступил в продажу по цене от 600 евро, но спустя несколько месяцев его можно было пробрести более чем вдвое дешевле. Смартфон получил MIUI 12.0.7.0 на базе операционной системы Android 9.0 Pie (скачать).