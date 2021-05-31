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Китайская компания Xiaomi завершила второй этап распространения обновления программного обеспечения MIUI. В настоящее время актуальной является версия MIUI 12.5. Стабильная прошивка в рамках двух этапов вышла более чем на три десятка смартфонов.

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На выходных обновление стало доступно для семи моделей китайской компании. Таким образом, общее количество смартфонов, перешедших с MIUI 12 на MIUI 12.5 Stable, увеличилось до 36. О завершении второй стадии рассылки обновления китайская компания объявила официально. Когда начнётся третья волна и какие смартфоны она захлестнёт, пока что не уточняется.

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29 мая 2021 года вышло обновление под номером v12.5.2.0.RJHCNXM для Redmi 10X 5G. Версия Pro получила прошивку v12.5.2.0.RJLCNXM. Обе модели обзавелись китайской версией MIUI 12.5 Stable. Устройства работают на процессоре Dimensity 820 и оснащаются матрицами OLED. По данным AnTuTu, это самые мощные смартфоны своей категории.

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Xiaomi Mi 10 Lite наконец-то обзавёлся стабильной глобальной прошивкой MIUI 12.5. Она имеет номер v12.5.1.0.RGNMIXM. Смартфон является одним из самых дешёвых в мире решением с изогнутым по бокам дисплеем. Причём младшая модель успела получить обновление быстрее, чем более топовые Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro.

Xiaomi Redmi K20 Pro, один из самых популярных смартфонов компании в 2019 году, тоже получит стабильную версию MIUI 12.5. Но лишь в Китае. Номер программного обеспечения – v12.5.4.0.RJNCNXM. Выход апдейта может означать то, что для Xiaomi Mi 9T Pro тоже вскоре станет доступна новая оболочка.

Кроме того, в Китае Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition обзавёлся MIUI 12.5 Stable, а в Индии вышла прошивка под номером v12.5.1.0.RKHINXM для Xiaomi Mi 11X. В то же время Xiaomi Mi 11 Ultra наконец-то обзавёлся полноценной стабильной оболочкой в Европе.

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Но самое интересное то, что POCO X3 Pro, несмотря на все слухи о выходе новой прошивки POCO UI, тоже приобщился к MIUI 12.5. Ему стала доступна стабильная европейская оболочка под номером v12.5.1.0.EJUEUXM.

С полным списком смартфонов, которые уже получили программное обеспечение MIUI 12.5 Stable, вы можете ознакомиться в таблице ниже. Заметим, что Redmi K40 Gaming Edition и Redmi Note 8 2021 – пока единственные модели с MIUI 12.5 из коробки. Все устройства работают на базе операционной системы Android 11. Пока только для Redmi Note 8 2021 доступна российская версия оболочки, хотя смартфон в России ещё даже не был представлен.

# Смартфон Версия прошивки Глобальная Европейская Китайская Российская Индийская 1 Xiaomi Mi 11 + + +



2 Xiaomi Mi 11 Pro



+



3 Xiaomi Mi 11 Ultra

+ +



4 Xiaomi Mi 11X







+ 5 Xiaomi Mi 10



+



6 Xiaomi Mi 10 Pro



+



7 Xiaomi Mi 10 Ultra



+



8 Xiaomi Mi 10S



+



9 Xiaomi Mi 10 Youth Edition



+



10 Xiaomi Mi Note 10 Lite +







11 Xiaomi Mi 9



+



12 Xiaomi Mi 9 SE



+



13 Xiaomi Mi CC9



+



14 Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition



+



15 Xiaomi Mi CC9 Pro



+



16 Xiaomi Mi CC9 Pro Premium



+





17 POCO X3 Pro

+







18 Redmi K40



+



19 Redmi K40 Pro



+



20 Redmi K40 Pro+



+



21 Redmi K40 Gaming Edition



+



22 Redmi K30 5G



+



23 Redmi K30i 5G



+



24 Redmi K30S



+



25 Redmi K30 Pro



+



26 Redmi K30 Pro Zoom Edition



+



27 Redmi K20 Pro



+



28 Redmi Note 10S + +





29 Redmi Note 10 Pro + +





30 Redmi Note 10 Pro (Индия)







+ 31 Redmi Note 10 Pro Max







+ 32 Redmi Note 9 5G



+



33 Redmi Note 9 Pro 5G



+



34 Redmi Note 8 2021 + +

+

35 Redmi 10X 5G



+



36 Redmi 10X Pro 5G



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