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Китайская компания Xiaomi уже обновила до MIUI 12.5 почти три десятка смартфонов. Тем не менее параллельно с этим производитель из Пекина выпускает программное обеспечение MIUI 12. В том числе эту версию оболочки получают модели, которым в будущем станет доступна более новая версия прошивки. За последнее время компания из Поднебесной выпустила свежую версию MIUI 12 для 21 смартфонов, включая несколько моделей Redmi и POCO.

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Для начала рассмотрим российский рынок. Здесь пять смартфонов получили стабильную версию программного обеспечения MIUI 12. Оболочка вышла на бюджетные модели Redmi 9C / Redmi 9C NFC и Xiaomi Mi 9 Lite, а также на устройства среднебюджетного класса POCO X3 и POCO X3 Pro. Последняя модель была анонсирована совсем недавно. Она первой получила однокристальную систему Snapdragon 860.

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Ещё больше смартфонов обзавелось прошивкой MIUI 12 Stable в Европе. В этом регионе китайская компания тоже уделяет внимание бюджетным решениям. Обновление «прилетело» на Redmi 8, Redmi 8A и Redmi 9A. Среди более дорогих моделей отметим Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro. Кроме того, апдейт получил доступный флагман нового поколения Xiaomi Mi 11i. Он и Redmi Note 10 5G – единственные смартфоны из перечисленных, которые не продаются в России официально.

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Больше всего смартфонов китайского производителя получили глобальную стабильную оболочку MIUI 12. В этот раз компания решила обойти полноценные флагманские решения. Самый топовый смартфон с новой прошивкой MIUI 12 Stable Global – Xiaomi Mi 11i. Среди моделей нового поколения обновили Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G.

Глобальная версия вышла на бюджетные решения Redmi 7A, Redmi 8 / 8A, Redmi 9C / 9C NFC. Среди более дорогих девайсов отметим хиты продаж Redmi Note 9 и Redmi Note 10, а также Xiaomi Mi 9 Lite и Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro.

Ещё несколько смартфонов получили новую стабильную прошивку MIUI 12 в Азии. Так, апдейт вышел на Redmi Note 9 Pro Max, POCO C3 и POCO M3. Заметим, что все устройства, которые мы упомянули в заметке, в скором времени получат и оболочку MIUI 12.5. Она принесёт операционную систему Android 11. Сейчас большинство моделей работает на базе ОС Android 10. Исключениями являются только Xiaomi Mi 11i, Redmi Note 10 / 10 5G, Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro и Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G, которые одиннадцатую ревизию «зелёного робота» получили сразу из коробки.