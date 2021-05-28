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Анонимный пользователь на площадке Reddit рассказал свою грустную историю о покупке криптовалют. Печальная она из-за того, что он лишился доступа к ключам для своего кошелька, тогда как стоимость цифровой валюты выросла, мягко говоря, в несколько раз.

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Пользователь пишет, что в далёком 2010 году, когда он был студентом колледжа, одногруппники спровоцировали его приобрести Bitcoin. Он согласился и купил 10 000 монет, за которые суммарно заплатил 50 фунтов стерлингов (80 долларов). Ключи от кошелька он решил по совету друзей хранить на своём ноутбуке.

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Время шло, наш аноним закончил учёбу и о криптовалюте благополучно забыл. Однако, 2014 году, когда стоимость Bitcoin резко начала расти, он вспомнил о своём 50-фунтовом вложении и решил продать криптовалюту. Для этого он отправился к родителям, у которых остался старый ноутбук с ключами от кошелька.

Как оказалось, ноутбук всё время стоял без дела и им никто не пользовался. В связи с этим мать «трейдера» решила его выбросить. Пользователь пишет, что, узнав об этом, он грустил, переживал, был зол и сбит с толку. Также он пожаловался на жизнь, нелюбимую работу, редкость общения с друзьями и впал в депрессию, поняв, что мог бы стать мультимиллионером.

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Напомним, что в течение 2019 года, как в Reddit появилась эта запись, стоимость Bitcoin выросла с 4 000 долларов в январе до примерно 9 000 долларов в декабре, превышая при этом отметку 11 000 долларов осенью. На таком уровне цена криптовалюты оставалась до осени 2020 года, после чего резко пошла вверх.

К 1 января 2021 года Bitcoin подорожал почти до 30 000 долларов, а уже в середине апреля цена временно пробила отметку 64 000 долларов. На момент написания материала стоимость криптовалюты составляет 37 000 долларов, то есть 10 000 монет конвертируются в 370 млн долларов.