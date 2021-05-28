Пользователь потерял 10 000 Bitcoin, поскольку родители выбросили ноутбук с ключами от кошелька
Анонимный пользователь на площадке Reddit рассказал свою грустную историю о покупке криптовалют. Печальная она из-за того, что он лишился доступа к ключам для своего кошелька, тогда как стоимость цифровой валюты выросла, мягко говоря, в несколько раз.
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Пользователь пишет, что в далёком 2010 году, когда он был студентом колледжа, одногруппники спровоцировали его приобрести Bitcoin. Он согласился и купил 10 000 монет, за которые суммарно заплатил 50 фунтов стерлингов (80 долларов). Ключи от кошелька он решил по совету друзей хранить на своём ноутбуке.
Время шло, наш аноним закончил учёбу и о криптовалюте благополучно забыл. Однако, 2014 году, когда стоимость Bitcoin резко начала расти, он вспомнил о своём 50-фунтовом вложении и решил продать криптовалюту. Для этого он отправился к родителям, у которых остался старый ноутбук с ключами от кошелька.
Как оказалось, ноутбук всё время стоял без дела и им никто не пользовался. В связи с этим мать «трейдера» решила его выбросить. Пользователь пишет, что, узнав об этом, он грустил, переживал, был зол и сбит с толку. Также он пожаловался на жизнь, нелюбимую работу, редкость общения с друзьями и впал в депрессию, поняв, что мог бы стать мультимиллионером.
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Напомним, что в течение 2019 года, как в Reddit появилась эта запись, стоимость Bitcoin выросла с 4 000 долларов в январе до примерно 9 000 долларов в декабре, превышая при этом отметку 11 000 долларов осенью. На таком уровне цена криптовалюты оставалась до осени 2020 года, после чего резко пошла вверх.
К 1 января 2021 года Bitcoin подорожал почти до 30 000 долларов, а уже в середине апреля цена временно пробила отметку 64 000 долларов. На момент написания материала стоимость криптовалюты составляет 37 000 долларов, то есть 10 000 монет конвертируются в 370 млн долларов.
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