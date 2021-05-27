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В марте 2021 года компания Xiaomi представила новое поколение смартфонов Redmi Note. Младшими моделями стали Redmi Note 10 и Redmi Note 10 5G. Их базовой модификации оценили в 199 евро. Версия без поддержки сетей пятого поколения уже давно продаётся в России, а сейчас она потеряла почти 20% своей начальной цены.

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Увы, официально на российский рынок приехала самая скромная конфигурация с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем вместимостью 64 ГБ. Если в Европе рекомендованная стоимость составила 199 евро или почти 18 000 рублей, то в России производитель оценил новинку в 16 990 рублей.

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Сейчас купить Xiaomi Redmi Note 10 можно в магазине «Ситилинк» лишь за 13 990 рублей. Что интересно, именно столько же стоит модель прошлого поколения в модификации 3/64 ГБ. Средняя цена новинки по России, согласно агрегатору «Яндекс.Маркет», составляет почти 15 000 рублей.

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Redmi Note 10 имеет много общего с Redmi Note 9. Например, оба смартфона оснащаются основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и 13-мегапиксельной фронталкой. Каждая модель получила порт USB-C, ИК-излучатель, Wi-Fi / Bluetooth и выход под наушники. Ёмкость аккумулятора тоже почти не отличается – 5 000 мА*ч у новинки и 5 020 мА*ч у телефона 2020 года.

В смартфоне нового поколения установлен 11-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 678 с графикой Adreno 612. Он заменил 12-нанометровую однокристальную систему Helio G85. Если верить AnTuTu, разница в производительности составляет порядка 10% в пользу SoC Qualcomm. Ещё одним преимущество является повышение мощности быстрой зарядки с 18 Вт до 33 Вт.

К сильным сторонам Xiaomi Redmi Note 10 нужно отнести операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12 сразу из коробки, защиту от воды IP53 и стереодинамики. А вот матрица AMOLED в сравнении с IPS-панелью не для всех является плюсом, как и перенос сканера отпечатков пальцев с тыльной панели на боковой торец. Кроме того, вместо Gorilla Glass 5 используется более скромное стекло Gorilla Glass 3. Главный же недостаток Redmi Note 10 перед Redmi Note 9 – отсутствие чипа NFC.