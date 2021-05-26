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Китайская компания Xiaomi на днях официально представила смартфон Redmi Note 8 2021. Переиздание легендарной модели 2019 года получило несколько новшеств в сравнении с оригиналом, но информация о 120-герцевой панели не подтвердилась. На презентации компания не назвала стоимость новинки, но объявила её сегодня.

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Итак, во всех регионах Xiaomi Redmi Note 8 2021 будет доступен в модификациях с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти. Рекомендованная стоимость новинки в Европе составит 169 евро (15 000 рублей) или 189 евро (17 000 рублей) соответственно. В обоих случаях смартфон оснащается 4 ГБ оперативной памяти.

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Как только информация о переиздании впервые попала в Сеть, китайская компания официально заявила, что модель будет доступна в России. Пока что российская цена смартфона не обнародована. Учитывая то, что 199 евро (18 000 рублей) за Redmi Note 10 в Европе конвертировались в 16 990 рублей в России, можно понять, сколько примерно будет стоить новинка.

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Напомним, что Redmi Note 8 2021, как и оригинальная модель, оснащается 6,3-дюймовым дисплеем IPS формата Full HD+ с каплевидным вырезом для 13-мегапиксельной фронталки. Разрешение основной камеры в смартфоне составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4 000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой, а сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной стороне.

Герой материала имеет три отличия от версии 2019 года. Во-первых, и во-вторых, сразу из коробки он работает на базе операционной системы Android 11 с прошивкой MIUI 12.5. В-третьих, мобильный процессор Snapdragon 665 заменили на 12-нанометровую однокристальную систему Helio G85.

В завершение добавим, что в России Redmi Note 8 не продавался. Вместо него была доступна модель Redmi Note 8T с чипом NFC. Она поступила в продажу в конфигурациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ по рекомендованной производителем розничной цене 13 990 рублей, 15 990 рублей и 17 990 рублей соответственно.