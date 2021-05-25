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На этой неделе американская компания NVIDIA опубликует финансовый отчёт по итогам первого квартала года нынешнего. Ещё в прошлом месяце Колетт Кресс, финансовый директор «зелёной команды» заявляла, что доход производителя по итогам первых трёх месяцев 2021 года будет превышать запланированные 5,3 млрд долларов. Сторонние эксперты при этом отмечают, что около 20% всей выручки в игровом сегменте будет приходиться на майнеров.

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Для начала отметим, что компания NVIDIA относит к игровым компонентам не только графические процессоры для видеокарт. В эту категорию также входят мобильные компьютеры вместе с компонентами для приставок Nintendo Switch. Хотя ноутбуки, оборудованные дискретной графикой, не так массово привлекаются к добыче криптовалюты, как настольные графические ускорители.

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20% – это немного, но только лишь по отношению к общей сумме дохода калифорнийского гиганта. Если брать только выручку от реализации графических процессоров, то этот показатель будет выше. Да и в денежном выражении речь может идти о сумме порядка 650 млн долларов.

Аналитики же считают, что даже обвал рынка криптовалют не станет проблемой для NVIDIA. Всё дело в том, что из-за майнинга обычные пользователи не могут покупать новые видеокарты с поддержкой трассировки лучей. Поэтому, даже если спрос со стороны майнеров упадёт, компания сможет реализовать свои ускорители, но уже среди простых геймеров.