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Пока многие компании постепенно начинают отказываться от россыпи бесполезных оптических модулей в смартфонах, Xiaomi запускает в массовое производство революционные камеры. О технологии производитель из Пекина заявлял ещё в конце прошлого года. Но о старте производства стало известно только сейчас.

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Речь идёт о телескопических камерах, которые позволят отказаться от набора модулей на тыльной панели. С их помощью можно будет получать макроснимки и делать фотографии удалённых объектов за счёт сменного фокусного расстояния.

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В настоящее время только в бюджетных смартфонах остаются бесполезные сенсоры разрешением 2 Мп или 5 Мп для размытия заднего фона и макросъёмки. Нужны они лишь для галочки, ведь размывать фон можно с помощью программных алгоритмов, а для макро достаточно обычной ультраширокоугольной камеры или софтверного режима, в котором можно использовать телеобъектив, если такой присутствует.

Во флагманах же производители стараются полностью отказываться от бесполезных модулей. Менее дорогие решения получают три камеры: стандартную, ультраширокуогольную и телефото с зумом 2-5x. Например, iPhone 12 Pro. В дорогих флагманах же может быть сразу два телеобъектива с 3-кратным и 10-кратным оптическим увеличением, как в Huawei P40 Pro+ и Samsung Galaxy S21 Ultra.

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Благодаря новой технологии китайской компании Xiaomi в будущем мы вполне сможем увидеть смартфоны, оборудованные одной телескопической камерой. По данным сетевых информаторов, над подобными решениями трудится не только Xiaomi, но и другие игроки.

Напомним, что нечто похожее пыталась вывести на рынок тайваньская компания ASUS, но её решение не прижилось. Речь идёт о модели ASUS ZenFone Zoom стоимостью порядка 50 000 рублей. Смартфон был анонсирован более пяти лет назад.

Объектив устройства был создан ASUS совместно с Hoya. Оптика получила две призматические линзы, а также по четыре асферических и стеклянных линз. Технология D-Cut позволяла сократить высоту линз до 0,6 см. Они перемещались относительно ширины корпуса за счёт двух шаговых моторчиков.