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Китайская компания Xiaomi ещё в ноябре прошлого года анонсировала модель Redmi Note 9 Pro 5G, которая стала самым дешёвым смартфоном с камерой на 108 Мп. Ноябрьскую новинку так и не протестировали в DxOMark. В отличие от модели нового поколения Redmi Note 10 Pro, которая тоже оснащается 108-мегапиксельным датчиком изображения.

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В сводном рейтинге она заняла место в середине седьмого десятка. При этом смартфон смог обойти несколько интересных и более дорогих решений. Общий балл героя заметки – 106. Стоимость смартфона составляет от 279 долларов до 329 долларов в зависимости от комплектации на AliExpress. Столько же набрал iPhone Xs Max, который стоит примерно в четыре раза дороже. Правда, он был анонсирован более двух с половиной лет назад.

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Мы не будем называть все 60 смартфонов, которым уступил Xiaomi Redmi Note 10 Pro, а отметим лишь набравшие на пару пунктов больше. Например, OPPO Reno4 Pro 5G 2020 года за 799 долларов (108 баллов), OnePlus Nord 2020 года за 399 долларов (108 баллов), Samsung Galaxy Z Fold2 5G 21020 года за 1 999 долларов (109 баллов) и Huawei P20 Pro 2018 года за 899 долларов (109 баллов).

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Ниже смартфона китайской компании оказалось тоже немалого дорогих и не самых старых решений. В частности, по 105 баллов набрали OPPO Find X2 Neo и Samsung Galaxy Z Flip. Обе модели были анонсированы в прошлом году, а цена составляет 699 долларов и 1 380 долларов соответственно. Ещё на 1 пункт меньше присудили флагману 2019 года ASUS ZenFone6, который стоит от 499 долларов.

За съёмку видео Xiaomi Redmi Note 10 Pro присудили 95 баллов. Позитивно отметили стабилизацию и детализацию. А вот автофокус работает с промахами при нехватке света. Фотовозможности смартфона в DxOMark оценили в 111 пунктов. Здесь лучше всего себя проявляет автофокусировка. Также отмечают баланс белого, динамический диапазон и экспозицию. За ночной режим модель получила 34 балла, ультраширокоугольную камеру оценили в 36 баллов, а программный зум – в 62 балла.

Напомним, что в Redmi Note 10 Pro оснащается Quad-камерой с разрешением 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп с поддержкой 4K при 30 к/сек и Full HD при 60 к/сек. В арсенале смартфона также есть 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 732G, стереофонические динамики, NFC, аккумуляторная батарея ёмкостью 5 020 мА*ч с 33-ваттной подзарядкой и AMOLED дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц.

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Смартфон получил Android 11 с оболочкой MIUI 12 сразу из коробки. Но для него уже распространяется глобальная и европейская стабильные версии прошивки MIUI 12.5. В России купить Xiaomi Redmi Note 10 Pro можно в топовой модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти за 28 990 рублей.