Xiaomi выпустила 40-дюймовый телевизор за 300 долларов
Китайская компания Xiaomi представила новый умный телевизор, который оснащён панелью формата Full HD+ и представляет серию Mi TV 4A. Новинка называется Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition. Она поступит в продажу на следующей неделе.
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Модель оснащается панелью разрешением 1 920 x 1 080 точек размером 40 дюймов по диагонали, которая отличается тонкими рамками. Параметры экрана китайская компания не раскрывает. Возможно, детальные технические характеристики матрицы будут опубликованы в день старта продаж.
Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition комплектуется четырёхъядерной однокристальной системой на базе решений Cortex-A53. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-540. Мобильный процессор в телевизоре работает в тандеме с 1 ГБ оперативной памяти. Для установки приложений пользователям предусмотрен встроенный флеш-накопитель, рассчитанный на 8 ГБ.
В арсенале устройства есть выход для подключения проводных наушников, два разъёма USB Type-A, три HDMI, но без поддержки HDMI 2.1, а также оптический выход. Из беспроводных контроллеров на борту присутствуют Bluetooth 4.2 и Wi-Fi без поддержки частотного диапазона 5 ГГц. Также отметим 20-ваттные стереодинамики с поддержкой DTS-HD, Google Data Saver, интегрированный плеер Chromecast и возможность управления с помощью голосового помощника Google Assistant.
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В продаже Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition появится с предустановленной прошивкой PatchWall на базе операционной системы Android TV 9. На рынок модель выйдет 1 июня 2021 года. Рекомендованная производителем розничная стоимость телевизора составила 300 долларов.
Заметим, что сегодня китайская компания OnePlus тоже анонсировала 40-дюймовый телевизор на базе панели Full HD+. Он называется OnePlus TV 40Y1. Его вы можете видеть на изображении выше. Новинка также комплектуется 1 ГБ оперативной, 8 ГБ встроенной памяти и 20-ваттными динамиками. Стоимость составила 330 долларов. Но первые покупатели 26 мая 2021 года смогут приобрести модель за 300 долларов.
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