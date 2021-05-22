20 смартфонов Xiaomi получили свежую стабильную прошивку MIUI 12
Компания Xiaomi оперативнее выпускает обновления программного обеспечения MIUI 12, чем новую прошивку MIUI 12.5. За последнее время свежая версия MIUI 12 стала доступна для четырёх смартфонов в России, одиннадцати моделей в Европе и для шести девайсов в Азии. Также полноценная глобальная стабильная прошивка вышла ещё на семь устройств. Так как некоторые телефоны получили обновление в нескольких регионах, всего MIUI 12 вышла на 20 смартфонов китайской компании Xiaomi, включая решения Redmi и POCO.
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Начнём из Азии. В Китае стабильная прошивка пришла на сгибаемый смартфон Xiaomi Mi MIX FOLD и на бюджетники Redmi 9A с Redmi 10X 4G. В других странах Азии обновлением обзавелись Redmi 9T / 9 T NFC и POCO C3.
Из четырёх смартфонов, которым стала доступна российская стабильная версия MIUI 12, три были анонсированы совсем недавно. Это Xiaomi Mi 11 Lite 5G на базе 5-нанометрового чипсета Snapdragon 780G, Redmi Note 10 Pro с OLED-экраном и 108-мегапиксельной основной камерой, а также POCO X3 Pro на однокристальной системе Snapdragon 860. Обновление пришло ещё и на бюджетный смартфон 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite.
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Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 11 Lite 5G и Redmi Note 10 Pro успели обзавестись ещё и глобальной стабильной прошивкой MIUI 12. Наряду с ними свежую версию оболочки получило ещё несколько смартфонов. В частности, Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, первые решения на глобальном рынке, которые в 2019 году получили 108-мегапиксельную основную камеру. Также компания обновила прошивку в бюджетнике Redmi 8 и середняке POCO X3 NFC.
Больше всего моделей получили европейскую версию программного обеспечения. Среди моделей Redmi – это Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 9, а среди POCO – POCO M3 и недавний новый доступный флагман POCO F3 на процессоре Qualcomm Snapdragon 870.
Кроме того, новая сборка MIUI 12 пришла на Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro / 10 Lite, Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi 11i и Xiaomi Mi MIX 3 5G. Последний является дебютным смартфоном китайской компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Правда, это единственное из актуальных решений производителя, которое не получило ни Android 11, ни Android 10, оставшись на операционной системе Android 9.0 Pie.
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