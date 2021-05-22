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Компания Xiaomi оперативнее выпускает обновления программного обеспечения MIUI 12, чем новую прошивку MIUI 12.5. За последнее время свежая версия MIUI 12 стала доступна для четырёх смартфонов в России, одиннадцати моделей в Европе и для шести девайсов в Азии. Также полноценная глобальная стабильная прошивка вышла ещё на семь устройств. Так как некоторые телефоны получили обновление в нескольких регионах, всего MIUI 12 вышла на 20 смартфонов китайской компании Xiaomi, включая решения Redmi и POCO.

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Начнём из Азии. В Китае стабильная прошивка пришла на сгибаемый смартфон Xiaomi Mi MIX FOLD и на бюджетники Redmi 9A с Redmi 10X 4G. В других странах Азии обновлением обзавелись Redmi 9T / 9 T NFC и POCO C3.

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Из четырёх смартфонов, которым стала доступна российская стабильная версия MIUI 12, три были анонсированы совсем недавно. Это Xiaomi Mi 11 Lite 5G на базе 5-нанометрового чипсета Snapdragon 780G, Redmi Note 10 Pro с OLED-экраном и 108-мегапиксельной основной камерой, а также POCO X3 Pro на однокристальной системе Snapdragon 860. Обновление пришло ещё и на бюджетный смартфон 2019 года Xiaomi Mi 9 Lite.

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Xiaomi Mi 9 Lite, Mi 11 Lite 5G и Redmi Note 10 Pro успели обзавестись ещё и глобальной стабильной прошивкой MIUI 12. Наряду с ними свежую версию оболочки получило ещё несколько смартфонов. В частности, Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, первые решения на глобальном рынке, которые в 2019 году получили 108-мегапиксельную основную камеру. Также компания обновила прошивку в бюджетнике Redmi 8 и середняке POCO X3 NFC.

Больше всего моделей получили европейскую версию программного обеспечения. Среди моделей Redmi – это Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 9, а среди POCO – POCO M3 и недавний новый доступный флагман POCO F3 на процессоре Qualcomm Snapdragon 870.

Кроме того, новая сборка MIUI 12 пришла на Xiaomi Mi Note 10 / 10 Pro / 10 Lite, Xiaomi Mi 9 Lite, Xiaomi Mi 11i и Xiaomi Mi MIX 3 5G. Последний является дебютным смартфоном китайской компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Правда, это единственное из актуальных решений производителя, которое не получило ни Android 11, ни Android 10, оставшись на операционной системе Android 9.0 Pie.