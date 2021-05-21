Xiaomi POCO X3 упал в цене – Snapdragon 732G, NFC, экран 120 Гц и ёмкий аккумулятор со скидкой 15%
Недавно китайская компания представила смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro. Второй стал улучшенной версией модели POCO X3, которая уже более чем полгода продаётся в России. Сейчас она подешевела в официальной рознице и стала более привлекательной для пользователей, которым нужно недорогое устройство с хорошими техническим характеристиками.
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Смартфон оборудован 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Официальная рекомендованная цена упала почти на 15%. Сейчас в магазине «Ситилинк» купить Xiaomi POCO X3 можно за 18 990 рублей вместо 21 990 рублей. Это практически самая низкая стоимость в России. Если верить «Яндекс.Маркет», по стране средняя цена опустилась до 19 590 рублей, а самая низкая составляет 18 339 рублей.
Модель оснащается 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 732G. Мобильный процессор имеет ядра Kryo 470 с частотой от 1,8 ГГц до 2,3 ГГц и графику Adreno 618. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5 160 мА*ч с 33-ваттной проводной подзарядкой. С нуля до 100% АКБ заряжается примерно за час.
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Одной из особенностей POCO X3 является 120-герцевый дисплей на базе жидкокристаллической панели диагональю 6,67 дюйма. Матрица соответствует стандарту HDR10 и защищена стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Корпус имеет защиту от брызг по стандарту IP53.
Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Для любителей селфи используется 20-мегапиксельный оптический модуль. Также отметим алюминиевую рамку, пластиковый задник, стереодинамики, NFC, выход для наушников и боковой дактилоскопический сенсор.
Xiaomi POCO X3 поступил на рынок с прошивкой MIUI 12 и операционной системой Android 9.0 Pie. Оперативно модель получила ОС Android 10. В ближайшее время смартфон обзаведётся фирменной оболочкой MIUI 12.5, а в будущем выйдет и Android 12.
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