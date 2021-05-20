Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi вчера, 19 мая, представила первый смартфон среднебюджетного уровня под брендом POCO, который может похвастаться 5G. Ранее работу в сетях пятого поколения предлагали только более топовые решения. Но теперь к новому поколению приобщился Xiaomi POCO M3 Pro 5G.

реклама

Уже летом новинка появится в официальной российской рознице. На презентации китайская компания заявила, что смартфон будет доступен в «Ситилинк», «М.Видео» и других магазинах России. А пока что все желающие смогут купить модель со скидкой на AliExpress. Причём у жителей России есть возможность сэкономить больше, чем у большинства других пользователей.

анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru Galaxy S21 - цена упала на порядок RX 6900XT - видеокарта для богатых Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров RTX 3080 - это вещица для очень богатых 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Рекомендованная цена глобальной версии POCO M3 Pro 5G в начальной модификации составила 179 евро или 220 долларов, а в топовой – 199 евро или 245 долларов. За эти деньги смартфон предлагает 4 ГБ ОЗУ с накопителем на 64 ГБ или 6 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128 ГБ соответственно.

реклама

В честь старта продаж купить Xiaomi POCO M3 Pro 5G можно намного дешевле. Для большинства стран доступен промокод 10M3PRO, который снижает цену смартфона на 10 долларов. Но россияне могут использовать код POCOTREND. Без него к старту продаж действует специальное предложение – 169 долларов за версию 4/64 ГБ и 189 долларов за конфигурацию 6/128 ГБ. С кодом можно сэкономить ещё 15 долларов и приобрести новинку за 154 доллара или 174 доллара соответственно.

Акция, приуроченная к старту продаж, должна была действовать до 22 мая, как объявили на презентации. Однако, на AliExpress указано, что она завершается завтра, 21 мая в 10:00 МСК. Дешевле, чем россияне, купить POCO M3 Pro 5G могут только жители Бразилии. Для них действует дополнительный купон продавца на 15 долларов вместе с промокодом 10M3PRO.

Что касается технических характеристик новинки, с ними вы можете ознакомиться в отдельном материале, который посвящён анонсу смартфона. Из основного отметим однокристальную систему Dimensity 700, прошивку MIUI 12 на базе Android 11, 48-Мп основную камеру, аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч и 90-герцевый дисплей с поддержкой частоты обновления 90 Гц.