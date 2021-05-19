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Xiaomi POCO M3 Pro 5G представлен официально – Dimensity 700, Android 11 и новый дизайн за 159 евро

С 23 мая стоимость будет повышена на 20 евро.
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Китайская компания Xiaomi анонсировала сразу глобальную версию смартфона POCO M Pro 5G, хотя часто модели бренда POCO начинают свой путь в Индии. Выделяется новинка дизайном, а точнее вставкой на тыльной панели в области основной камеры. Характеристиками модель не удивила.

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POCO M3 Pro 5G оснащается 7-нанометровой однокристальной системой Dimensity 700 в паре 4 ГБ оперативной памяти в начальной модификации и с 6 ГБ ОЗУ в топе. Вместимость встроенного накопителя составила 64 ГБ и 128 ГБ соответственно. Мобильный процессор имеет ядра Cortex-A76, графический ускоритель Mali-G57 и модемную плату с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и максимальной скоростью скачивания 2,77 Гбит/сек.

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Вероятно, производительности системы не хватит для игр с частотой обновления 90 Гц. Но всё же 90-герцевая панель делает интерфейс более плавным. Помимо 90 Гц производителем заявлена поддержка частоты обновления 50 Гц, 60 Гц и 30 Гц. Новинку компания сравнивает с Samsung Galaxy A42 5G, который поддерживает лишь 60 Гц.

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Сам же дисплей в POCO M3 Pro 5G построен на базе жидкокристаллической панели формата Full HD+ с разрешением 1 080 точек по узкой стороне. Матрица прикрыта стеклом Gorilla Glass третьего поколения, а вверху есть отверстие с 8-мегапиксельной селфи-камерой.

Основная камера в новинке тройная. Она имеет разрешение 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Заявлена поддержка 4K ULTRA HD при 30 к/сек и Full HD при 30-120 к/сек. На изображении смартфона вы можете видеть, что площадка с тремя объективами имеет обычный дизайн, но дополнительная вставка с логотипом бренда придаёт устройству оригинальности.

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POCO M3 Pro 5G оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 5 000 мА*ч с 18-ваттной быстрой зарядкой. При этом в комплект поставки входит адаптер питания мощностью 22,5 Вт. Несмотря на слухи о MIUI 12.5, модель получила прошивку MIUI 12 на базе операционной системы Android 11. Из остального отметим NFC (но с региональными ограничениями), ИК-порт, симметричный разъём USB-C, выход под наушники, контроллеры Bluetooth 5.1 / Wi-Fi и радиоприёмник.

Уже завтра, 20 мая, смартфону будет продавать на AliExpress. Рекомендованная стоимость в модификациях 4/64 ГБ и 6/128 ГБ составила соответственно 179 евро и 199 евро. Но с 20 по 22 мая купить Xiaomi POCO M3 Pro 5G в каждой комплектации можно будет на 20 евро дешевле. В продаже новинка появится в цветах Cool Blue, POCO Yellow и Power Black.

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Напомним, что сейчас в России официально продаётся обычный POCO M3 на Snapdragon 662. Он имеет аккумулятор ёмкостью 6 000 мА*ч, но не может похвастаться повышенной частотой обновления экрана и NFC. Цена составляет 14 340 рублей в топовой модификации и 13 490 рублей в начальной. Выход версии Pro на российский рынок может означать, что в России не появится модель Redmi Note 10T с такими же техническими характеристиками.

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