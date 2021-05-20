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Китайская компания Xiaomi вчера, 19 мая, официально объявила о том, что пять смартфонов флагманского уровня семейства Mi 11 получили первую публичную бета-версию операционной системы Android 12. Больше моделей смогут протестировать новое программное обеспечение в течение лета, но в конечном счёте не все смартфоны производителя получат двенадцатую ревизию «зелёного робота». Среди актуальных решений, которые работают на ОС Android 11 или обзаведутся ею в ближайшем будущем, таких устройств насчитывается почти две дюжины.

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Операционная система Android 12 будет приходить в составе прошивки MIUI 12.5, которая не может похвастаться высокими темпами распространения. Мы не увидим новую ОС в бестселлерах Redmi Note восьмого поколения. Оно состоит из трёх моделей: Redmi Note 8 / 8T и Redmi Note 8 Pro. Все они получили Android 9.0 Pie из коробки и скоро обновятся до Android 11.

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Кроме того, Android 11 станет последней версией операционной системы для четырёх модификация Redmi 8 (R8, R8A, R8A Pro и R8A Dual), а также почти для всего семейства Redmi 9. Последнее состоит из десяти устройств, доступных на всех рынках. Семь из них не получат Android 12. Исключения – Redmi 9T / 9T NFC и Redmi 9 Power. Кроме того, из моделей бренда Redmi новая ОС обойдёт стороной Redmi 10X 4G.

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Что касается смартфонов Mi, тот тут список пока что намного скромнее. В настоящее время есть информация о том, что с Android 11 на двенадцатую ревизию не перейдёт лишь четыре девайса 2019 года выпуска. Это Xiaomi Mi 9 Lite, его китайская версия Mi CC9, модификация Mi CC9 Meitu Edition, а также Xiaomi Mi 9 SE.

В завершение добавим, что три смартфона бренда POCO останутся без операционной системы Android 12. Это POCO M2 / M2 Pro и POCO C3. Но стоит заметить, что они лишатся не только новой ревизии «зелёного робот», но и прошивки MIUI 12.5. По последней информации, смартфоны бренда POCO перейдут с фирменной оболочки MIUI на собственное программное обеспечение POCO UI. Но пока что непонятно, когда это произойдёт.

Напомним, вчера Android 12 стала доступна для Xiaomi Mi 11 / 11i, Xiaomi Mi 11X / 11X Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra. На официальном сайте компания сообщила о проблемах, которые появятся после установки первой публичной бета-версии операционной системы. В их списке отсутствовало превращение смартфона в «кирпич», но спустя некоторое время пользователи начали массово сообщать об этом. Решение проблемы всё ещё не нашли.