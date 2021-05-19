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Смартфоны Xiaomi перестали работать после обновления Android 12

Проблема затрагивает Xiaomi Mi 11 / 11X / 11i / 11X Pro / 11 Ultra.
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Ночью состоялась ежегодная конференция Google I/O, в рамках которой была анонсирована операционная система Android 12. Детальнее о новом программном обеспечении вы можете почитать в отдельном большом материале.

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После февральского релиза бета-версии для разработчиков первая публичная бета-версия стала доступна почти для трёх десятков смартфонов Google, ASUS, OnePlus и других компаний. Среди них сразу пять моделей Xiaomi. В очередной раз обновление ПО в устройствах Xiaomi сопровождается большими проблемами. Это уже начинает становиться традицией.

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На официальном сайте китайской компании появилась инструкция по установке Android 12 и ссылки на загрузку файлов операционной системы. Обновление доступно для Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11X Pro, Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11X. Первые четыре флагмана работают на базе 5-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 888, а последний оснащается чипом Snapdragon 870. Установка программного обеспечения выполняется через Fastboot.

На своём сайте Xiaomi указывает о возможных проблема, которые будут наблюдаться в работе устройств после перехода на операционную систему Android 12. Например, Xiaomi Mi 11 может внезапно перезагружаться, а иконки в строке состояния будут отображаться некорректно. В Xiaomi Mi 11 Ultra иконка сканера отпечатков пальцев сместится ниже расположения самого сенсора. В Xiaomi Mi 11i и Mi 11X Pro не будет отображаться пиктограмма наушников в строке состояния.

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По большому счёту, со всем этим можно мириться и нормально жить. Но этим дело не закончилось. Пользователи массово начали сообщать об «окирпичивании» смартфонов. После обновления до Android 12 все пять моделей отключаются и прекращают работать.

Идентичная проблема наблюдалась и в смартфонах компании OnePlus. Из-за этого китайский производитель даже удалил ссылки на скачивание файлов для установки операционной системы, которые были опубликованы на официальном сайте.

Но со временем проблему решили. Причиной, как оказалось, был заблокированный загрузчик. Перед установкой Android 12 его необходимо разблокировать. В случае со смартфонами Xiaomi проблему на момент написания материала ещё не решили.

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