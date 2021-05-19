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Американская компания Google анонсировала операционную систему Android 12. Он отличается интерфейсом в соответствии с новой дизайн-системой Material You. В ходе презентации I/O 2021 производитель акцентировал внимание на визуальных изменениях. После завершения мероприятия первая публичная бета-версия Android 12 стала доступна более чем для трёх десятков смартфонов.

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Среди моделей Xiaomi обновление получили флагманские решения нового поколения. Это Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Ultra на Snapdragon 888, Xiaomi Mi 11X Pro на той же однокристальной системе, а также Xiaomi Mi 11X / Mi 11i на Snapdragon 870. После установки операционной системы Android 12 в работе смартфонов будут наблюдаться сбои.

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Android 12 стала доступна и для пяти смартфонов компании vivo. Правда, на официальном сайте производителя появилась только ссылка на скачивание операционной системы для iQOO 7 Legend. Производитель отмечает, что установка новой версии программного обеспечения приведёт к удалению всех файлов, которые хранятся на накопителе. Поэтому стоит сделать резервную копию данных.

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Из неполадок отметим невозможность использовать сканер отпечатков пальцев, неработающую технологию распознавания лиц Face Unlock, сбои в работе виджета поиска Google. Кроме того, пользователи не смогут свайпом тремя пальца делать скриншот и войти в личную учётную запись iQOO Cloud. Больше информации, ссылку на загрузку Android 12 и инструкцию по установке вы найдёте на официальном сайте, кликнув сюда.

В ближайшее время новая версия операционной системы станет доступна для топовых решений серии X нового поколения. Это vivo X60, X60 Pro, X60 Pro+, а также чуть урезанная модель X60t на базе мобильного процессора Dimensity 1100.

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Кроме того, Google сделала доступной ОС Android 12 для первого в мире смартфона с тремя 64-мегапиксельными камерами ZTE Axon 30 Ultra на Snapdragon 888, для флагманов OnePlus 9 / 9 Pro на Snapdragon 888, для OPPO Find X3 Pro с камерой микроскопом, для недавней новинки ASUS ZenFone 8, а также для моделей Realme GT / GT Neo и даже Tecno Camon 17. Нажав на звание гаджета, вас перенаправит на официальный сайт, где можно скачать апдейт.

Что касается моделей самой компании Google, то тут без обновления оставили только флагманов первых двух поколения. Все девять девайсов, начиная с Google 3 / 3 XL получили первую публичную бета-версию Android 12. Помимо топовых решений третьего поколения это также Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL, Pixel 4a / 4a 5G и Pixel 5. Скачать файлы для установки вручную, если вы не хотите ждать обновления, можно на сайте XDA Developers по этой ссылке.