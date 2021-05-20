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Южнокорейская компания Samsung анонсировала смартфон среднебюджетного с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка называется Samsung Galaxy F52 5G. Это первая модель серии, которая может работать в сетях стандарта 5G.

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Смартфон оснащается панелью TFT формата Full HD+. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и имеет диагональ 6,6 дюйма. В связи с тем, что используется не дисплей на органических светодиодах, биометрический сенсор расположен на правом торце. Матрица Infinity-V имеет круглое отверстие в правом верхнем углу под 16-мегапиксельную фронтальную камеру.

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Аппаратная платформа Samsung Galaxy F52 5G строится вокруг 8-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 750 5G, которая работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Мобильный процессор имеет ядра Kryo 570 с частотой 1,8-2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 619. Вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128 ГБ. Модель поддерживает карты microSD максимальным объёмом 1 ТБ.

Новинка оснащается четырёхмодульной Quad-камерой с двумя 2-мегапиксельными датчиками изображения для макросъёмки и боке. Разрешение стандартного модуля составляет 64 Мп, а ультраширокоугольного – 8 Мп. Что интересно, инсайдеры приписывали камеру с сенсорами на 64 Мп, 12 Мп 5 Мп. Заявлена поддержка съёмки видео в 4K ULTRA HD при частоте 30 к/сек.

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Подсистема питания в Samsung Galaxy F52 5G представлена встроенной батареей ёмкостью 4 500 мА*ч. Аккумулятор поддерживает 25-ваттную проводную подзарядку. В арсенале новинки есть выход под проводные наушники, USB-C, Wi-Fi и Bluetooth. Защита корпуса от воды и пыли не предусмотрена.

Samsung Galaxy F52 5G поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11 и программным обеспечением One UI 3.1. Пользователям новинка будет доступна в белой и чёрной расцветках корпуса. Официальная рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 310 долларов.