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Анонсирована операционная система Android 12 – все изменения

Стабильная версия ожидается осенью.
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Сегодня ночью американская компания Google провела презентацию I/O, в рамках которой состоялся анонс операционной системы Android 12. Мы уже писали о том, какие смартфоны уже получили или получат в ближайшее время первую бета-версию. Их насчитывается 27. Теперь же детальнее рассмотрим все новшества программного обеспечения.

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В Android 12 компания отказалась от дизайнерского языка Material Design, который дебютировал семь лет назад в Android 5.0 Lollipop. Новая дизайн-система называется Material You. По словам производителя, это самое крупное обновление интерфейса за последние годы.

Интерфейс. Анимации. Виджеты

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Главный акцент делается на возможностях кастомизации. Правда, не все функции будут доступны в смартфонах других компаний. Например, система сможет подстраивать цветовую гамму в зависимости от установленных обоев, но работать это будет только в устройства Pixel.

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Разработчики изменили API виджетов для улучшения взаимодействия с пользователями на различных платформах. Из характерных фишек отметим гармоничные цветовые палитры, шрифт Google Sans, плоские пиктограммы. Виджеты обзавелись новыми динамическими элементами управления, которые обеспечивают взаимодействие с элементами без запуска сами приложений. Сюда же входит возможность управлять цветом фона на рабочем столе.

Элементы в Android 12 имеют бОльшие габариты в сравнении с Android 11. За счёт оптимизации графического стека и кода разработчики смогли повысить плавность анимаций. Стоит отметить появление динамического освещения. Например, с правой стороны будет подсвечиваться дисплей после нажатия клавиши включения / выключения смартфона.

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Уделили внимание разработчики из Google и панели быстрых настроек. Теперь пользователи могут управлять компонентами умного дома и Google Pay. Функцию Bubble по группированию уведомлений убирать не стали. Сами же уведомления стали крупнее.

Быстродействие и эффективность

По словам разработчиков Google, за счёт новых оптимизаций было сокращено время задействования центрального процессора почти на четверть (22%) в задачах по обеспечению функционирования ключевых компонентов. Использование производительного кластера ядер уменьшилось на 15%.

Всё это дало возможность повысить плавность встроенной анимации. Кроме того, разработчики уверяют, что за счёт внесённых оптимизаций они смогли повысить время автономной работы без подзарядки.

Конфиденциальность и безопасности

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Особое внимание представители Google на презентации I/O уделили вопросами безопасности. В Android 12 пользователи смогут через панель быстрых настроек быстро отключать использование камеры и микрофона во всех приложениях. Соответствующая иконка всплывает в правом верхнем углу.

В операционной системе Android 12 появился специальный раздел для локальных алгоритмов машинного обучения. Добавлена панель, в которой отображается обращение программного обеспечения к геолокации, камере и микрофону в течение 24 часов.

Кроме того, теперь у пользователей есть возможность давать приложениям, которые запрашивают геоданные, не точное, а примерное местоположение.

Прочие новшества

И в завершение немного расскажем о других нововведениях операционной системы Android 12. Например, Car Key превращается смартфон в ключ для транспортного средства. Функция работает на базе технологии NFC. Она будет доступна с осени для моделей Google и Samsung. Работать она будет на авто BWM.

Смартфоны на Android 12 можно будет использовать для разблокировки Chromebook и в качестве пульта для управления Android TV. Также отметим улучшенные функции для людей с плохим зрением, возможность создания длинных скриншотов, виджеты разговоров и улучшенную поддержку сторонних магазинов программного обеспечения.

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