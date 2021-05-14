Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Xiaomi вновь взяла паузу в распространении программного обеспечения MIUI 12.5. С начала кампании по обновлению новая версия прошивка ещё не пришла и на два десятка смартфонов производителя. Недавно MIUI 12.5 Stable стала доступна для трёх устройств, чем увеличила общий перечень обновлённых девайсов до 19.

реклама

Стабильная сборка оболочки MIUI 12.5 вышла на все основные флагманы последних двух поколений. Это Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 11 наряду с модификациями Pro и Ultra. При этом стандартная и Ultra-модели нового поколения уже обзавелись стабильной глобальной прошивкой. На очереди Xiaomi Mi 10S, семейство Xiaomi Mi 10T и недавние новинки Xiaomi Mi 11X / 11X Pro и Xiaomi Mi 11i.

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 14Tb Seagate - 82000р 16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Среди моделей 2019 года MIUI 12.5 Stable обзавелись лишь бюджетник Xiaomi Mi 9 SE и модели среднебюджетного класса Xiaomi Mi CC9 / CC9 Meitu Edition. Все три получили китайскую версию прошивки.

реклама

Что касается смартфонов бренда Redmi, здесь тоже основной акцент сделан на флагманские решения нынешнего и прошлого поколений. Это все четыре модели семейства Redmi K40, включая игровую Gaming Edition, а также Redmi K30S и Redmi K30 Pro. Последняя получила стабильную версию MIUI 12.5 только несколько дней назад.

Xiaomi Redmi Note 9 5G обзавёлся китайской прошивкой, а глобальная сборка пришла на Redmi Note 10S. Пару дней назад компания выпустила за пределами Поднебесной стабильную версию MIUI 12.5 для Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Пока что обновление распространяется исключительно на территории Индии, причём доступно оно лишь для 30% пользователей.

Таким образом, спустя примерно полтора месяца со старта первого этапа распространения прошивки MIUI 12.5 стабильная версия стала доступны для двух устройств в Индии, для трёх моделей в Европе и для 16 смартфонов в Китае. Redmi K40 Gaming Edition всё ещё является единственным телефоном компании во всех регионах с предустановленным программным обеспечением MIUI 12.5. В России новую ревизию прошивки до сих пор не получил ни один смартфон Xiaomi.

реклама

В завершение добавим, что китайский производитель официально заявил о том, что MIUI 13 в ближайшее время представлена не будет, несмотря на слухи об анонсе 25 июня 2021 года. Это весьма логично, глядя на темпы распространения прошивки MIUI 12.5. Также недавно появилась информация о том, что смартфоны POCO перейдут с MIUI на новую собственную оболочку POCO UI.