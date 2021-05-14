Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

19 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5 Stable

Темпы рассылки оставляют желать лучшего.
[ ] для раздела Блоги
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi вновь взяла паузу в распространении программного обеспечения MIUI 12.5. С начала кампании по обновлению новая версия прошивка ещё не пришла и на два десятка смартфонов производителя. Недавно MIUI 12.5 Stable стала доступна для трёх устройств, чем увеличила общий перечень обновлённых девайсов до 19.

реклама

Стабильная сборка оболочки MIUI 12.5 вышла на все основные флагманы последних двух поколений. Это Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 11 наряду с модификациями Pro и Ultra. При этом стандартная и Ultra-модели нового поколения уже обзавелись стабильной глобальной прошивкой. На очереди Xiaomi Mi 10S, семейство Xiaomi Mi 10T и недавние новинки Xiaomi Mi 11X / 11X Pro и Xiaomi Mi 11i.

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Среди моделей 2019 года MIUI 12.5 Stable обзавелись лишь бюджетник Xiaomi Mi 9 SE и модели среднебюджетного класса Xiaomi Mi CC9 / CC9 Meitu Edition. Все три получили китайскую версию прошивки.

реклама

Что касается смартфонов бренда Redmi, здесь тоже основной акцент сделан на флагманские решения нынешнего и прошлого поколений. Это все четыре модели семейства Redmi K40, включая игровую Gaming Edition, а также Redmi K30S и Redmi K30 Pro. Последняя получила стабильную версию MIUI 12.5 только несколько дней назад.

Xiaomi Redmi Note 9 5G обзавёлся китайской прошивкой, а глобальная сборка пришла на Redmi Note 10S. Пару дней назад компания выпустила за пределами Поднебесной стабильную версию MIUI 12.5 для Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Пока что обновление распространяется исключительно на территории Индии, причём доступно оно лишь для 30% пользователей.

Таким образом, спустя примерно полтора месяца со старта первого этапа распространения прошивки MIUI 12.5 стабильная версия стала доступны для двух устройств в Индии, для трёх моделей в Европе и для 16 смартфонов в Китае. Redmi K40 Gaming Edition всё ещё является единственным телефоном компании во всех регионах с предустановленным программным обеспечением MIUI 12.5. В России новую ревизию прошивки до сих пор не получил ни один смартфон Xiaomi.

реклама

В завершение добавим, что китайский производитель официально заявил о том, что MIUI 13 в ближайшее время представлена не будет, несмотря на слухи об анонсе 25 июня 2021 года. Это весьма логично, глядя на темпы распространения прошивки MIUI 12.5. Также недавно появилась информация о том, что смартфоны POCO перейдут с MIUI на новую собственную оболочку POCO UI.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
2
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
8
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
41
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
20
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
32

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
138
Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
146
Игрок в Skyrim за месяц уничтожил абсолютно всех NPC и остался на карте один
23
12 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку вместо MIUI
1
30 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию ОС Android 11 на базе прошивки MIUI 12/12.5
1
Новая технология улучшения качества изображения Intel сделала графику GTA V фотореалистичной
23
Ethereum установил новый рекорд стоимости в $4350 и обогнал Bitcoin по доходности майнинга
40
20 мая в Epic Games Store стартует раздача блокбастера уровня GTA V
34
Антимайнерская блокировка снизила эффективность добычи Эфира GeForce RTX 3060 Ti более чем в 2 раза
41
Производительность Radeon RX 6600/XT в майнинге Ethereum и 3DMark раскрыл китайский инсайдер
9
Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
36
За несколько недель Киты сделали 3 перевода в Биткоинах на сумму больше $3 миллиардов
24
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут секретную игру
7
Пользователи криптокошельков Trust Wallet и MetaMask стали жертвами новой аферы
5
Окупить добычу Эфира на видеокарте GeForce 3080 можно всего за месяц благодаря росту цены до $4300
22
Илон Маск одним твитом обрушил стоимость основных криптовалют
17
Microsoft начинает кампанию против перекупщиков новых консолей Xbox Series X и S
4
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
53
AMD выпустит сверхбюджетную видеокарту под названием «Бежевый бычок»
6
Sony готовит 25 новых эксклюзивов для PlayStation 5
9

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
11
Dark Souls 3 и его аналоги
15
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
45
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
8
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
2
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14

Сейчас обсуждают

Renegade1979
15:08
Есть принцип коллективной ответственности. Дрезден бомбили, кстати. Ибо нефиг! Фрицы стопудово виноваты, цветочками махали. В Австрии в том числе!
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
mo3ulla
15:08
а что раньше у них не было соглашений и они им заносили/выносили чемоданы черного нала для рекламы/продвижения контента/выплат? естественно у них был договор для работы . который теперь ОНИ ОБЯЗАН...
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
jsth
15:08
Это голубая мечта запада - вот уйдет Путин и все наладится, типа будет новый Горбачев. Ничего не будет уже, и запад это сам понимает. Просто он разменивает теперь своих союзников, потому что самому бы...
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
Zmax
15:07
близы всегда были жадными. Смысла переносить перса в БК не так уж и много. Шмот с первых локаций БК много лучше среднего шмота с классика и даже топовый шмот с классика сменится полностью через 1-2 л...
Blizzard прислушалась к критике и снизила стоимость функции «клона» персонажа в WoW The Burning Crusade Classic
Alex Ivanov
15:06
Что там с вакцинацией на Украине? Утверждал что все супер, что индуская Астразенека - во!, Что кипишь насчет Астразенека фуфло, и в Европе колют. Оказалось не так все. Что свинорылый скажешь?
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
Alex Ivanov
15:06
Кому нужна итальянская шалава украинского происхождения? )) Насмешил убогий. Знаю что над больными и убогими смеяться грешно...
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
Renegade1979
15:06
А тут просто, международные отношения, там пусть в ЕСПЧ и Международный Суд ООН и Уголовный Суд жалуются. А то какие-то клоуны в Рашке сами себе законов напринимали, по которым можно посадить любого и...
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
DuMbI4
15:05
Было бы во что играть? А то и игр то нету. Поэтому только майнить остаётся.
Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
jsth
15:03
Ну не тебе судить о нашем режиме. Это не твоего ума дело, что тут у нас.
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
Zmax
15:03
скрепной оси не существует, это купленное забугорное. Из железа, конкурентного железа, в РФ выпускают только Кинетик-и. Поправьте кто то если ошибаюсь.
Минэкономики раскритиковало проект по переводу критически важных IT-сетей на отечественные разработки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем