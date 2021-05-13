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В ассортименте китайской компании Xiaomi за 11 лет существования появилось несколько сотен смартфонов разных ценовых сегментов. Есть и модели за 2 000 долларов, и за 70 долларов. Подавляющее большинство работает на базе фирменной прошивки MIUI разных ревизий. Только игровые смартфоны Black Shark получили кастомизированную оболочку Joy UI, а модели серии Mi A обзавелись почти чистой версией операционной системы Android. Но уже в скором времени ещё дюжина смартфонов останется без MIUI и получит новую прошивку.

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Речь идёт о смартфонах POCO. Ангус Кай Хо, один из топ-менеджеров заявил, что суббренд бросит все силы на создание собственного программного обеспечения. Оно будет называться POCO UI. При этом он уточнил, что новая оболочка будет строиться уже на базе MIUI, которая в свою очередь основана на операционной системе Android. То есть, мы увидим повтор ситуации с Joy UI, которая является не полноценно новой прошивкой, а лишь изменённой версией MIUI.

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О сроках выхода новой версии оболочки пока что информации нет. Но компания намерена обновить все представленные на данный момент смартфоны, включая модель 2018 года Pocophone F1 на базе мобильного процессора Snapdragon 845. Первыми же POCO UI получат недавние новинки POCO F3 на Snapdragon 870 и POCO X3 Pro на Snapdragon 860.

С 2018 года под брендом POCO было представлено 12 смартфонов разных ценовых сегментов. В этом году помимо POCO F3 и POCO X3 Pro был анонсирован только бюджетник POCO M2 Reloaded на Helio G80. Но в ближайшее время ассортимент будет расширен моделями POCO F3 GT и POCO M3 Pro 5G. В 2019 году бренд не выпустил ни одной новинки, а в прошлом году мы увидели сразу восемь новых смартфонов. Вместе с флагманом POCO F2 Pro производитель презентовал середняков POCO X2 / X3 / X3 NFC и ряд бюджетных решений серий POCO M и POCO C.