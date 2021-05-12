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Уже несколько дней по всемирной паутине циркулируют слухи о программном обеспечении MIUI 13. В декабре прошлого года мы увидели MIUI 12.5, но темпы распространения прошивки оставляют желать лучшего, в связи с чем в скором релизе новой ревизии были большие сомнения.

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Несмотря на это, многие зарубежные ресурсы писали об анонсе 25 июня 2021 года и даже опубликовали списки смартфонов, которые получат обновление. В последний вошло 90 устройств Xiaomi, POCO и Redmi, вышедших в период с 2019 по 2021 год.

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Тем не менее китайский производитель выступил с официальным заявлением, в котором опроверг июньский релиз программного обеспечения MIUI 13. По словам Вона Хуа, одного из руководителей подразделения по связам с общественностью, компания Xiaomi не планирует в ближайшее время выпускать прошивку MIUI 13, так как сейчас все усилия брошены на распространение оболочки MIUI 12.5.

В настоящее время текущая версия программного обеспечения постепенно начинает поступать на смартфоны за пределами Поднебесной. Стабильной сборкой обзавелись Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11 и Redmi Note 10S. В Китае уже обновили более дюжины устройств, а Redmi K40 Gaming Edition первым получит MIUI 12.5 из коробки. России пока что ни одна модель китайской компании не перешла с MIUI 12 на MIUI 12.5.